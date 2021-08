Kultúra

Sharon Stone kapja a Zürichi Fesztivál Arany Ikon-díját

Sharon Stone amerikai filmcsillagot Arany Ikon-díjjal tünteti ki a 17. Zürichi Filmfesztivál szeptember végén - írta meg a The Hollywood Reporter.



"Különleges tulajdonságai közé tartozik az ellenállhatatlan báj, a mély humánum, a tehetség, hogy szerepek egész sorát tudja eljátszani, és a képesség, hogy úgy magával ragadja a közönséget, mint senki más" - fogalmaztak a fesztivál szervezői.



A sztár szeptember 25-én Zürichben személyesen veszi át az elismerést. A díjátadót Martin Scorsese Casino című thrillerének vetítése követi, amelyért a színésznő 1996-ban Oscar-jelölést kapott.



Stone mesterkurzust is tart, amelyen a közönségnek színészi pályafutásáról mesél - közölték a zürichi szervezők.



"Sharon Stone a hetedik művészet igazi ikonja" - hangsúlyozta Christian Jungen, a Zürichi Filmfesztivál művészeti igazgatója. Megjegyezte, hogy a színésznő már akkor kiállt a szexizmus ellen, amikor a filmszakmát a férfiak uralták, és ezzel sok nő számára vált fontos példaképpé.



Stone az ötödik színésznő, aki megkapja az Arany Ikon-díjat.



A fesztivál honlapja felidézte, hogy a színésznő 30 évvel ezelőtt filmtörténelmet írt az 1992-ben bemutatott Elemi ösztön című filmben nyújtott átütő alakításával. Az ezt követő években azonban Stone tudatosan lépett fel az ellen, hogy beskatulyázzák, és az évek során rendkívül sokoldalú karakterszínésznőnek bizonyult.



Az Arany Ikon-díjat korábban Juliette Binoche, Cate Blanchett, Glenn Close, Arnold Schwarzenegger, Michael Douglas, Richard Gere és Sean Penn is átvette.



A Zürichi Filmfesztivált szeptember 23. és október 3. között rendezik meg.