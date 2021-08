Kultúra

Új-Zélandról Nagy-Britanniába teszi át A Gyűrűk Ura-sorozat forgatását az Amazon

Nagy-Britanniába helyezi át A Gyűrűk Ura-trilógián alapuló sorozat forgatását az Amazon. Az első évad még a franchise-nak a kezdetektől otthont adó Új-Zélandon készült el, a következő évadot azonban már az új helyszínen veszik fel 2022. január 1-jétől - írja a Deadline.com. Az Amazon az első évadot 2022 szeptemberétől mutatja be.



A sorozathoz készített díszleteket átszállítják Nagy-Britanniába, de hogy pontosan hol lesznek a forgatások, még nem tudni.



J. R. R. Tolkien (1892-1973) - akinek regényein a filmsorozat alapul - angol volt, és a történet szerinti Középföldéhez tartozó Megyét a vidéki Anglia klímájáról, állat- és növényvilágáról mintázta. A Gyűrűk Ura Oscar-díjas filmtrilógiáját ellenben Új-Zélandon forgatta Peter Jackson rendező, aki egyébként új-zélandi.



A koronavírus-járvány miatt Új-Zéland lezárta határait, a sorozat szereplői és munkatársai, akiknek mintegy fele brit, az országban ragadtak nagyjából két évre. A költözés lehetővé teszi, hogy otthonukhoz és családjukhoz közelebb dolgozzanak. Ugyanakkor új munkatársakra lesz szükség az új-zélandi dolgozók pótlásához.



A döntés emellett lehetőséget biztosít arra is, hogy Európa más helyszínein is forgassanak a produkcióhoz. Az HBO Trónok harca című sorozatához például, amely elsősorban Írországban készült, számos alkalommal forgattak más országban, Nagy-Britanniában, Spanyolországban, Máltán, Izlandon és Horvátországban.



Az egyelőre cím nélküli, A Gyűrűk Ura-trilógián alapuló sorozat első évadának epizódjai heti ritmusban lesznek láthatóak 2022 szeptembertől. Az Amazon már az első képeket is bemutatta a sorozatról, amelyet több évadra tervez.



A történet A Gyűrűk Ura: A gyűrű szövetsége, tehát J.R.R Tolkien fantasy-trilógiájának első része előtt játszódik. A főbb szerepekben látható lesz Cynthia Addai-Robinson és Robert Aramayo.



Információk szerint az Amazon 250 millió dollárt (75 milliárd forintot) fizetett a megfilmesítési jogokért Tolkien-hagyaték kezelőjének. A produkció költségei emellett évadonként 100-150 millió dollárra (30-45 milliárd forint) rúgnak.



A Gyűrűk Ura-trilógiát az Amazon vásárlói 1999-ben az évezred kedvenc könyvévé választották. A BBC egy 2003-as közvélemény-kutatása szerint ez minden idők legkedveltebb regénye.