Pótolják a győri városháza harangjait

Győr szabad királyi várossá válásának 750. évfordulója alkalmából az önkormányzat pótolja az első világháború alatt a városháza tornyaiból eltűnt harangokat.

Szerdán 37 harang érkezett az innsbrucki Grassmayr harangöntödéből a megyeszékhelyre, amelyeket a Baross híd felöli kistoronyba emeltek be.



Dézsi Csaba András (Fidesz-KDNP) polgármester a beemelés előtt tartott sajtótájékoztatón azt mondta, hogy a kecskeméti városháza harangjátéka mellett az ország legnagyobb harangjátéka lesz a győri.



Közölte: valamennyi harang az innsbucki Grassmayr harangöntödében készült idén nyáron, ahol 1599 óta öntik a harangokat.



A bronzharangok játéka hangterjedelemben három oktávot ölel fel, a hatvonalas C hangtól a háromvonalas C hangig terjed a skála - tette hozzá. A harangjáték szeptemberben indul.



A polgármester elmondta, hogy az 1805-ben öntött és az első világháború során elrekvirált tűzharang helyébe is egy öntött új harang érkezik a nyugati toronyba, várhatóan december 6-áig.



A tűzharang később a negyed, fél, háromnegyed és egész ütéseket üti majd, emellett lengetve, harangnyelvvel is megszólalhat a nagyobb ünnepségek alkalmával.



Dézsi Csaba András úgy fogalmazott, hogy a harangjáték zene, így az emberek lelkéhez szól, ami különösen fontos a járványos időszakot követően, emellett turisztikai vonzerővel is bír.



Most Balázs harangszakértő azt mondta, hogy európai kitekintésben az egyik legpontosabb hangolású harangjátéknak tekinthető a győri.



A harangokat egyedileg készítették, 1100 Celsius-fokon öntötték, különlegességüket pedig a forma kialakítása adja, mert véglegesen az határozza meg a hangjukat - közölte.



Kiemelte azt is, hogy a másik különlegesség a hangterjedelem, mert a három oktáv annyira széles, hogy a könnyűzenei és a klasszikus zenei irodalomnak szinte a legtöbbjét el tudja játszani.



A harangok mintegy félszáz zeneszámból fognak játszani - mondta Most Balázs, hozzátéve, hogy kialakítanak egy évközi blokkot, amelyben hétköznap húsz zeneszámot játszanak majd, hétvégenként pedig öt tematikus - matiné, operett, népdal, klasszikus és könnyűzenei - blokkból játszanak. A könnyűzenei blokkot az önkormányzat szavazásra bocsátja közösségimédia-felületein - jelezte.



Mindezek mellett a nagyobb egyházi és állami ünnepekre is összeállítják az ünnepi zenei programot - mondta.