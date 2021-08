Programajánló

Terménynapokat rendeznek az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban

Pénteken a gabonafeldolgozás és a kenyérsütés rejtelmeivel ismerkedhetnek meg a látogatók az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban, szombaton pedig kiderül, ki tudja legpontosabban megsaccolni egy méretesebb görögdinnye súlyát. 2021.08.04 00:30 MTI

Kodácz Csengele, az intézmény marketing vezetője az MTI-nek elmondta, pénteken a skanzenben, a szeged-alsóvárosi portán kézműves játszóház várja a családokat, a makói parasztházban pedig terményvetélkedőt tartanak. A látogatók feladata lesz többek között felismerni a betakarított gabonaféléket és kitalálni, mennyit nyom egy búza- vagy rozsszem. Az udvaron bemutatják, hogyan zajlott egykor a kézi malmos őrlés, a munkába a vendégek is bekapcsolódhatnak.



A hódmezővásárhelyi tanyai olvasókörben ki-ki megtanulhatja, hogy miként készíthető és tartható életben a kovász, az otthoni kenyérsütésre készülők pedig egy indulókészletet is hazavihetnek. Természetesen a kenyérsütés sem maradhat ki a programok közül, az olvasókör udvarán, a kemencében készülnek majd a friss, ropogós cipók.



A magyar mezőgazdaságban az 1920-as és 1950-es évek között általánosan használt erőgépek voltak a Hofherr-traktorok. Pénteken egy ilyet mutatnak be a malom mellett.



Szombaton a görögdinnye kap főszerepet az emlékparkban, ahova a Magyar Dinnyetermesztők Egyesületétől öt mázsa mézédes gyümölcs érkezik.



Déltől dinnyeszobrász kápráztatja el a látogatókat, a vendégek hagyományos 19. századi népi viseleteket próbálhatnak föl a skanzenben, bekapcsolódhatnak a Kőrös Kamara Táncegyüttes bemutatójába, a községházánál pedig a Barboncás Társulat bábelőadása szórakoztatja az egybegyűlteket. Kora délután dinnyesúlysaccoló-versenyt rendeznek, kiderül ki tudja ránézésre legpontosabban meghatározni a tömegét egy méretes gyümölcsnek, amit a megmérettetést követően az egybegyűltek meg is kóstolhatnak.