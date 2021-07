Kultúra

Visszakapta eredeti állapotát egy évszázadokkal ezelőtt "manipulált" festmény

Az elmúlt évszázadokban utólag ráfestett mosolytól és a hamis háttértől is megszabadítottak a brit restaurátorok egy 16. századi festményt, amelyet immár eredeti pompájában láthat a közönség - olvasható a The Guardian című brit napilap online kiadásában.



Az English Heritage brit örökségvédelmi szervezet pénteken mutatta be a holland zöldségárusnőt ábrázoló festményt, amelyet az elmúlt két évben újítottak fel, miután több mint hatvan éven át porosodott az egyik raktárjában.



A kézjegy nélküli festmény alapos elemzésével és némi kutatómunkával sikerült megállapítani, hogy a kép a holland aranykor előttről való, vagyis sokkal korábbról, mint azt eddig gondolták a szakemberek, és nagy a valószínűsége, hogy a csendéletek egyik legnagyszerűbb mesterének tartott Joachim Beuckelaer 16. századi flamand festő munkája.



A kép a 18. század végén került az English Heritage gondozásában lévő essexi Audley End kúriába. Az elmúlt évszázadok alatt aztán mindig akadtak olyan alkotások, amelyeknek a helyreállítása elsőbbséget élvezett, ezért mire erre a festményre került a sor, addigra meglehetősen rossz állapotba került.



"A keret több helyen felhasadt és nagyon koszos volt. A festményt sárgás fénymáz és több réteg por borította, rengeteg ráfestés volt rajta, szóval messze nem volt az a szép műtárgy, ami lehetett volna" - idézte fel Alice Tate-Harte, a szervezet munkatársa, hozzátéve, hogy a javítási munkálatok óriási meglepetést hoztak.



A szakember szerint a nőalak utólag ráfestett mosolyának az eltűntetése önmagában nagy változás. "Sokkal komolyabbnak tűnik szerintem" - jegyezte meg Tate-Harte.



A restaurátorok továbbá eltávolítottak egy olyan - egy tornyot és eget ábrázoló - vászondarabot is a festményről, amellyel a 19. században "egészíthették ki a művet", feltehetőleg azért, hogy beleférjen egy négyzet alakú keretbe.



"Meglehetősen őrült dolognak tűnik ilyet csinálni. Miért nem kerestek neki egy téglalap alakú keretet? Ilyesmi aggasztóan sokszor előfordult a vidéki kúriákban" - mondta Tate-Harte. Hozzátette: "a restaurálás még nem volt bevetett gyakorlat a 19. században, ezért az emberek szabadabban tettek ilyen dolgokat".



Az eredeti, vibráló színeit visszanyerő festményt a nagyközönség is megnézheti az Audley End falai között.