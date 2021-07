Kultúra

Plácido Domingo Győrben ad koncertet az egészségügyi dolgozók tiszteletére

A járvány őt magát és családját is megviselte, ezért még nagyobb személyes hálát érez az egészségügyi dolgozók iránt. 2021.07.16 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Plácido Domingo spanyol operaénekes Győrben ad ingyenes koncertet az egészségügyi dolgozók tiszteletére augusztus 6-án a Győri Filharmonikusokkal.



A világot rendkívüli járvány rázta meg, Magyarország azonban letörte a pandémia harmadik hullámát, olyan teljesítménnyel, amelyet sokan irigyelnek. A védekezésben az egész társadalom részt vett, az egészségügyben dolgozók egészen heroikus küzdelemmel: ez nemcsak hatalmas fizikai, hanem lelki megterhelést is jelentett - emlékeztetett a koncert csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján az emberi erőforrások minisztere.



Kásler Miklós hozzátette: a világhírű Plácido Domingo régóta komoly vonzódást mutat a magyar zenéhez és a magyar kultúrához, ehhez párosul adni akarása azoknak az embereknek, akik rendkívüli körülmények között is helytálltak.



A helyszínről szólva kiemelte: Győrben megvan minden körülmény egy ilyen koncert számára.



Plácido Domingo felidézte, hogy a járvány őt magát és családját is megviselte, ezért még nagyobb személyes hálát érez az egészségügyi dolgozók iránt.



A győri koncert programjában népszerű operaáriák, operett- és zarzuelarészletek is szerepelnek. Fellép a Plácido Domingo által alapított Operalia operaverseny 2017-es győztese, Adela Zaharia szoprán, Plácido Domingo Jr., valamint a Virtuózok legutóbbi kiadásának győztese, Balázs-Piri Soma zongorista is; a Győri Filharmonikusokat Eugene Kohn vezényli a győri Dunakapu téren - közölte a Magyarországhoz a Virtuózok televíziós tehetségkutató zsűritagjaként is kötődő operaénekes.



Eugene Kohn a fellépőket méltatva hangsúlyozta, hogy Balázs-Piri Soma hatalmas tehetség, az aradi születésű Adela Zaharia pedig mára nemzetközi operacsillaggá érett, aki a világ legnagyobb operaházaiban lép fel.



Dézsi Csaba András, Győr polgármestere köszönetet mondott, amiért Plácido Domingo gondolt azokra, akik a járvány alatt is életeket mentettek.



A polgármester felidézte: praktizáló kardiológusként maga is látta, hogy mekkora terhelést, mennyi veszteséget jelentett a járvány. Nem elég azonban a betegséget meggyógyítani, hanem a betegek lelkét is kezelni kell, ehhez pedig az egyik legjobb út a zene - mutatott rá.



Simon Róbert Balázs (Fidesz), a győri 1. számú választókörzet országgyűlési képviselője elmondta, Győr méltó helyszín a koncerthez, hiszen Magyarország műemlékekben harmadik leggazdagabb városa, egyben a nyugat-magyarországi régió gazdasági és kulturális központja, amely idén ünnepli királyi várossá válásának 750. évfordulóját.



A szervezők közölték: az ingyenes koncerten a magyar egészségügyi dolgozók szervezetten vehetnek majd részt, de a további érdeklődök is regisztrálhatnak majd a hellogyor.hu weboldalon.