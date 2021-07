Programajánló

Krisna-völgyi búcsút tartanak Somogyvámoson

A völgy 280 hektáros területén, 50 helyszínen 300 Krisna-hívő várja az érdeklődőket. Várhatóan mintegy 8 ezren érkeznek a két évtizedes múltra visszatekintő háromnapos eseményre - olvasható a búcsú Facebook-oldalán és a szervezőknek az MTI-hez eljuttatott tájékoztató anyagában.



Kiemelték: a fesztivál rendezvényeinek többsége az ottlakók életére jellemző önfenntartáshoz, egyszerű életmódhoz kapcsolódik, az ökoszemlélettel összefüggő kérdések megvitatását, az önfenntartáshoz szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek átadását alapvető fontosságúnak tartják.



A környezet tisztaságának megőrzése a búcsún is nagy hangsúlyt kap: a vendégek az étteremsátorban kihelyezett asztaloknál cukornádból készült tányérokon, fa evőeszközökkel fogyaszthatják el az indiai ételeket, hűs szikvízzel díjmentesen tölthetik újra a magukkal hozott palackokat - írták.



A szervezők a programok közül kiemelték az ökrösszekértúrát, a botanikus kert megtekintését, a szerzetesek lakóövezetének bejárását, a színpadi programokat, és a különleges zene- és táncelőadásokat.



Körvezetést tartanak az indiai növényritkaságokat is rejtő biokertészetben, megnyitja kapuit a szerzetesek gyermekeinek épített ökoiskola, a kézműves sátorban indiai szövés- és fonásbemutató lesz, az étteremsátorban a Govinda-konyha vegetáriánus menüsorát lehet megkóstolni, és idén sem maradnak el a beszélgetések, interaktív előadások a "bölcsesség völgyében" - tették hozzá.



A szervezők szerint idén is különleges érdeklődésre tarthat számot a július 16-iki, eredendően a tavasz és az újjászületés érkezését jelző Holi fesztivál.



Rámutattak, hogy a hagyomány szerint a tűz, amelyet ilyenkor gyújtanak, elégeti az előző időszak negatív energiáit, és a színes festékporok, festékek, illetve virágszirmok - amelyekkel az emberek egymást játékosan megdobálják, bekenik - a jó győzedelmét hirdetik a gonosz felett.



Mint megjegyezték, a Holi résztvevőinek érdemes váltóruhával készülniük.



A búcsú programjairól bővebb információk a bucsu.krisnavolgy.hu oldalon olvashatók.