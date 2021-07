Kultúra

Koncertek és táncelőadások is szerepelnek a Várkert Bazár nyári programkínálatában

Irodalmi programok, könnyűzenei és dzsesszkoncertek, valamint kortárs táncelőadások mellett szabadtéri kiállítás is várja a látogatókat a Várkert Bazárban az idén nyáron. 2021.07.09 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Mint a programsorozat csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján elhangzott, a Várkert Bazár "KultKoktél - Ha szomjazol a kultúrára!" szlogennel indította el nyári programsorozatát.



Sikota Krisztina, a Várkapitányság Nonprofit Zrt. turisztikai és kulturális vezérigazgató-helyettese kiemelte, hogy az elmúlt időszak nehézségei után a Várkert Bazárban idén nyáron elsősorban a személyes találkozásoknak, az együttlétnek és az élményeknek szeretnének teret adni. A kulturális intézmények azok a helyszínek, amelyek az újraindítás motorjai lesznek - hangsúlyozta.



Mint elmondta, három szabadtéri helyszínen - az Öntőház udvaron, a Szárazárok színpadon és a Neoreneszánsz kertben - különböző műfajokban, sokszínű programkínálattal várják a látogatókat. Eddigi sikeres sorozataik mellett újakat is indítanak az idén.



A Várkert Irodalom sorozatában rendhagyó irodalmi élményeket kínálnak a közönségnek. Július 13-án az ENEMVÉ - Nagy Magyar Versek rendhagyó, focihoz kötődő irodalmi válogatását hallhatják az érdeklődők. Az esten Dobos Evelin, Ember Márk és Zámbori Soma színművész tolmácsolásában klasszikus és kortárs költők, írók versei és prózái hangzanak el, a tematikához válogatott dalokban Lotfi Begi működik közre az este házigazdája, Ugron Zsolna író vendégeként.



A Várkert Bazár Szárazárok színpadán folytatódik a Márai-est sorozat. Hirtling István színművész és Mészáros Tibor irodalomtörténész, Márai-kutató estjein részletek hangzanak el Márai Sándor műveiből és kevéssé ismert részleteket tudhat meg a közönség az íróról, miközben Tárkány-Kovács Bálint cimbalomművész játszik. Július 26-án Márai városai címmel az író utazásairól, külföldi élményeiről hallható beszélgetés, augusztus 23-án pedig Márai az állatokról címmel rendeznek programot.



A Zene+ című sorozatban összművészeti koncertek kapnak helyet a Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekarával együttműködésben. Augusztus 8-án a Zene+ Bűvölet című előadásban a 110 éve született Rodolfóra emlékeznek. Az est a 19. és 20. század francia és orosz muzsikáira fókuszál. A Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekarát Farkas Róbert vezényli, a koncerten közreműködik Vida Monika Ruth zongoraművész, és a Nemzetközi Cirkuszművészeti Központ művészei is fellépnek.



Július 15-én a Várkert Bazár Öntőház udvarán Budai Pop címmel lemezbemutató koncerttel tér vissza az Ivan & The Parazol, amelynek az idén ez lesz az első budapesti koncertje. Az együttes előzenekara az Aurevoir. lesz. Július 22-én Egy este, két díva címmel Antonia Vai svéd-magyar dalszerző-énekes lép színpadra, míg Hegyi Dóri OHNODY névre hallgató zenei projektjével szerepel.



A JazzBazár című sorozatban július 23-án a Sárik Péter Trió X Bartók címmel ad koncertet, augusztus 13-án Egy kis nyár, egy kis holdfény címmel a Borbély Műhely és Tompos Kátya koncertje hallható. Augusztus 27-én Let's Swing. címmel ad koncertet a Kozma Orsi Quartet, az esten világslágereket hallhat a közönség.

Idén is helyet kaptak a programban a Tánc a Kertben elnevezésű sorozat kortárs táncprodukciói. Július 18-án a Beat című előadás, július 25-én a Hodworks Pirkad című alkotása látható. Augusztus 1-jén a Long time no see! című darab, míg 15-én a The Dark Night of the Soul című produkció szerepel a programban. Augusztus 22-én a Duda Éva Társulat előadása, a Prizma lesz látható, amelynek központi témája a pandémia okozta megfordult világkép.



Új, szabadtéri, ingyenes tárlatként nyílik meg a Mesteri részletek című kiállítás júliusban. A Várkert Bazár Glorietthez vezető rámpáján állítják fel, és azt mutatják be, hogyan születik újjá a Budavári Palota első történelmi terme, a Szent István-terem, amely augusztus 20-ától látogatható.