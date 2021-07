Kultúra

Tarantino mozit vásárolt Los Angelesben

Quentin Tarantino amerikai filmrendező bejelentette, hogy megvásárolta a Los Angeles-i Vista filmszínházat - számolt be róla a variety.com hollywoodi hírportál.



A Kill Bill és a Volt egyszer egy Hollywood rendezője egy podcastban beszélt a moziba járás jövőjéről. Úgy vélekedett, hogy néhány mozilánc, amelynek a koronavírus-járvány miatt be kellett zárnia, "meg is érdemelte".



Mint mondta, minden mozibezárás elszomorította, de vannak olyan moziláncok, amelyek szerinte már teljesen elveszik a mozizás élményét. Hozzátette: nem hisz benne, hogy egy mozinak olyannak kell lennie, mint az ember nappalijának.



A rendező szerint a "butikmozik" előtt viszont nagy jövő áll. Egyúttal közölte, hogy megvásárolta a Los Felizben lévő Vista filmszínházat, amely a tervek szerint karácsonykor nyit majd ki.



Megjegyezte, hogy mikor másik mozija, a Los Angeles-i New Beverly két hete kinyitott, minden előadás teltházas volt.



Tarantino elmondta, hogy a Vistában nemcsak régebbi filmeket játszanak majd, hanem újakat is bemutatnak. Olyan lesz majd, mint egy "koronagyémánt" - ígérte.



A helyi történelmi nevezetességnek számító, egy vetítővásznas Vista mozi 1923-ban nyílt meg Los Angelesben. Eredetileg több mint nyolcszáz férőhelye volt, de később, hogy kényelmesebb legyen, nagyobb sortávolsággal négyszázra csökkentették a székek számát. A mozi több hollywoodi filmben is szerepelt, például a Tiszta románc című romantikus vígjátékban.