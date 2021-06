Kultúra

Újragondolt változatban tűzik műsorra a Harry Potter-darabot a Broadwayn

Újragondolt változatban, egy részben tűzik műsorra a Broadwayn a Harry Potter és az elátkozott gyermek című darabot novemberben.



A világpremiert a Deadline.com beszámolója szerint november 16-án tartják a New York-i Lyric Színházban. A darabot aztán január 11-én San Franciscóban is láthatja a közönség, májustól pedig a torontói Ed Mirvish Színházban játsszák.



A J.K. Rowling művei nyomán született színművet korábban két részben láthatta a közönség az időtartama miatt, - mindkét rész több mint két óra hosszú volt - ezért többnyire két, egymást követő napra lehetett jegyet venni.



Rowling hangsúlyozta, hogy az eredeti történet az új feldolgozásban nem változott. A darabot szerzőként Rowling mellett Jack Thorne jegyzi, rendezője John Tiffany.



Thorne és Tiffany közleményében felidézte, hogy a koronavírus-járvány miatti színházi szünet alatt is keményen dolgoztak a darab új változatán.



A történet 19 évvel az után játszódik, hogy Harry, Ron és Hermione megmentette a varázslóvilágot Voldemorttól. Az új kalandban már gyermekeik járnak a Roxfort varázslóképzőbe. A történet középpontjában ezúttal Harry fia, Albus áll.



A színmű díszleteit Christine Jones tervezte, a jelmezeket Katrina Lindsay készítette, a zenét Imogen Heap, a világítást Neil Austin, a hangot Gareth Fry jegyzi, a különleges effektusok pedig Jamie Harrison nevéhez fűződnek.



A J.K. Rowling regényfolyamát folytató Harry Potter és az elátkozott gyermek először a londoni West Enden aratott elsöprő sikert, majd 2018 áprilisától a Broadwayn is telt házakkal játszották. 2018-ban hat Tony-díjjal ismerték el, köztük a legjobb színmű trófeájával, és John Tiffany, a darab rendezője is díjazott lett.