Koncertek, gyerekprogramok és jelmezes futóverseny a villányi Rozé Fesztiválon

Július 9-én és 10-én rendezik meg - immár tizedik alkalommal - a villányi Rozé Fesztivált, amely idén koncertekkel, gyermekprogramokkal és jelmezes futóversennyel is várja a látogatókat.

A szervezők tájékoztatása szerint az ország "legrózsaszínűbb fesztiválját" a borvidék mintegy húsz borászatának legjobb rozéi és a régió gasztronómiai különlegességei köré szervezik. A rendezvény részeként idén is megrendezik a várhatóan több ezer futót vonzó "bulifutóversenyt", a jelmezes RozéMaratont és a profi futók körében egyre népszerűbb, hivatalos negyed- és félmaratont, az Ördögi Kört is.



A villányi rendezvénytéren a színpadi programok július 9-én, pénteken este a pécsi The Minds koncertjével indulnak, majd a Soulwave, később a Bohemian Brass Band produkciója lesz hallható, éjjel pedig egy hajnalig tartó utcabált tartanak.



Szombaton kora délutánra már a rendezvénytérre várják a futókat és a közönséget a szervezők, ahol ezúttal a sportélmény mellett a rózsaszín jelmezeké és a bulié lesz a főszerep. A jelmezmustra, a zenés bemelegítés után a RozéMaraton indulói startolnak el. A legrózsaszínűbb jelmezes futóverseny indulóinak egy három kilométeres távon kell rátermettségüket és kreativitásukat bizonyítaniuk. A felnőtt, gyermek és a csapat kategóriákban indulók rozéfröccs és málnaszörp kíséretében futhatják végig a zenés felvezetéssel induló távot.



A színpadi produkciók között Farkasházi Réka és a Tintanyúl gyerekkoncertje hallható szombaton, majd a pécsi pop/hip-hop csapat, a Made in B zenekar lép fel. A szombat este a Brains koncertezik.



A RozéMaratonra és a FutaVillány versenyekre a villanyiborfesztival.hu oldalon lehet regisztrálni, a rendezvényről további részletek is itt olvashatók.