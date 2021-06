Kultúra

Tarsolykincsekből nyílt kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban

A tarsolyt már honfoglaláskori őseink viselték, a 18. századtól pedig a huszár fegyvernem fontos kelléke volt, Magyarországon kívül számos más helyen a világban. 2021.06.23 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Erről Kásler Miklós beszélt kedden a Magyar Nemzeti Múzeumban a Tarsolykincsek című kiállítás megnyitóján.



"A jövő azt jelenti számunkra, hogy támaszkodhatunk hagyományainkra, erényeinkre. Ha értékeinket nem tudjuk megfelelően megbecsülni, úgy járhatunk, mint nagyon sok nemzet a történelem évezredeiben és napjainkban is" - mondta az emberi erőforrások minisztere a Rákóczi-szabadságharctól II. Rákóczi Ferenc újratemetéséig alcímű időszaki tárlat megnyitóján.



A kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeum és Máday Norbert kecskeméti műgyűjtő kollekciójából nyújt reprezentatív válogatást: mintegy negyven tarsolyt, a huszár egyenruha kiegészítőjét mutatja be a 18-20. századból.



Varga Benedek, a múzeum főigazgatója kiemelte: a többnyire bőrből készült tarsolyoknak funkciójukon túl fontos esztétikai jelenőségük volt a huszár egyenruhán. "A huszár fegyvernem a szatmári béke, 1711 után az emigráns huszárok révén a 18-19. századtól gyakorlatilag Európa valamennyi hadseregében jelen volt".



Simicskó István (KDNP) parlamenti képviselő hangsúlyozta: kezdeményezték a tarsoly hungarikummá nyilvánítását. A politikus méltatta Máday Norbert érdemeit a kiállítás létrejöttébe. Hozzátette: a műgyűjtő, aki egyedülálló gyűjteménnyel rendelkezik, évtizedek óta igyekszik összegyűjteni nemzeti kincsinket, hogy azokat a közösség számára mutassa be.



Máday Norbert felidézte, hogy Pettkó-Szandtner Tibor (1866-1961) egykori huszártiszt, a magyar lótenyésztés bábolnai "apostola" mintegy százötven tarsolyt gyűjtött össze számos országból. Halála után, a nyolcvanas években egy müncheni aukción a kollekció darabjai szétszóródtak a világban, ezekből vásárolt meg Máday Norbert többet és ezek alkotják a mostani tárlat fontos alapját.



A kiállítás különleges műtárgya a Rákóczi-hamvak 1906-os hazaszállításakor, a budapesti és más vidéki helyszíneken a halottas kocsikat kísérő díszbandérium egyik tagjának Rákóczi-címeres tarsolya.



A sajtótájékoztatón bemutatták Máday Norbert Tarsolyok című könyvét. A kiállítás szeptember 12-ig látható a Magyar Nemzeti Múzeumban.