Etiópiai merénylet

Ismeretterjesztő film készült a meggyilkolt szegedi kutatók emlékére

Etiópia négy világörökségi helyszínén is forgatott sorozat elkalauzolja a nézőket a magyar közönség számára szinte ismeretlen afrikai ország festői tájaira. 2021.06.20 19:32 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Varázslatos Etiópia - Magyarok a napégette arcúak földjén címmel háromrészes ismeretterjesztő filmsorozatot készítettek a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) oktatói és kutatói az egyetem 2012-ben az afrikai országban meggyilkolt munkatársai emlékére - tájékoztatta a felsőoktatási intézmény közkapcsolati igazgatósága az MTI-t.



A közlemény szerint az Etiópia négy világörökségi helyszínén is forgatott sorozat elkalauzolja a nézőket a magyar közönség számára szinte ismeretlen afrikai ország festői tájaira.



Az útifilm készítői karácsonykor örökítették meg a kopt szerzetesek táncát a Lalibela sziklatemplomainál összegyűlt több százezres tömegben. Útjuk során felkeresték Etiópia számos páratlan természeti és kulturális értékét, és meglátogatták két nemzeti parkját is. Jártak a Föld legforróbb sivatagában, a Danakil-mélyföldön, és álltak az Erta Ale vulkán izzó lávafolyama mellett is, ahol emléktáblát helyeztek el a 2012-ben terroristák által ott meggyilkolt szegedi kutatók, egyetemi oktatók, Fábián Tamás és Szabad Gábor emlékére.



A filmsorozat bemutatja ezt a távoli, ám roppant sokszínű és változatos országot négyezer méter fölé magasodó hegycsúcsaival, ókori obeliszkjeivel és kilencszáz éves, sziklába faragott templomaival.



A film készítését a Fábián Tamás Ért-Ék Alapítvány és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatta. A sorozatot júniusban és júliusban több helyi televízió is bemutatja.



Egy szegedi kutatókból álló turistacsoportot 2012. január 17-én ért támadás Etiópia Afar térségében, az Erta Ale vulkán közelében. A merényletben életét vesztette az 53 esztendős Fábián Tamás szegedi geográfus, a 39 éves kutató bőrgyógyász Szabad Gábor, valamint két német és egy osztrák állampolgár.