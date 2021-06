Kultúra

Megrendezik a balatonfüredi Anna-bált

A hagyományok szerint zajlik majd a báli bevonulás, a bál szépe választás és megrendezik az utcabált is. 2021.06.09 19:28 MTI

Megrendezik július végén a 196. Anna-bált és az Anna Fesztivál szabadtéri rendezvényeit is megtartják - közölték a szervezők szerdai közleményükben.



Az Anna-bált július 31-én az Anna Grand Hotel termeiben és udvarában rendezik meg.



A hagyományok szerint zajlik majd a báli bevonulás, a bál szépe választás és megrendezik az utcabált is. A bálra sétáló jegyek nem válthatók, csak a hagyományos, vacsorát is tartalmazó báli belépőket lehet igényelni.



A bál kísérőrendezvényét, az Anna Fesztivált július 26. és 31. között rendezik meg. Az Anna Fesztivál első napján Juhász Anna irodalmár által szerkesztett irodalmi est részesei lehetnek az érdeklődők. Érdi Tamás zongoraművész ad koncertet július 27-én, a prímásversenyt július 28-án rendezik.



Az Operagála július 29-én hallható majd a Gyógy téren felállított nagyszínpadon, ahol világhírű darabokból csendülnek fel részletek. Július 30-án a Magyar Állami Operaház művészei adnak műsort és megrendezik a szívhalászatot is.



Az idei bálra meghívást kaptak a 18 éves balatonfüredi lányok mellett azok is, akik a tavalyi, vírushelyzet miatt elmaradt eseményre lettek volna hivatalosak.



Az bált a jelenlegi járványügyi szabályozásokat figyelembe véve rendezik meg.