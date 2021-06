Kultúra

Árverésre kerül a Mona Lisa egy elhíresült, megtévesztésig élethű másolata, amelyről néhai tulajdonosa mindvégig azt állította, hogy az eredeti remekmű, míg a Louvre-ban lévő csak egy másolat.



A Hekking-féle Mona Lisát a Christie's árverezi el június 11. és 18. között egy online aukción. A becsüsök 200-300 ezer euró körüli leütési árral számolnak.



Leonardo da Vinci remekművének a 17. század elején készült másolatát egy Dél-Franciaországban élő szenvedélyes műgyűjtő, Raymond Hekking vásárolta egy Nizza környéki régiségkereskedőtől.



Hekking az 1960-as években nagy feltűnést keltett azzal, hogy saját változatát nyilvánította a valódi Mona Lisává, és ezt a tézisét olyan állhatatossággal képviselte és hirdette, hogy az állítólagos festménycsere szóbeszéd tárgya lett a fél világon.



A műgyűjtő azt állította, hogy amikor 1911-ben az olasz Vincenzo Perugia ellopta a Mona Lisát a párizsi Louvre-ból, hogy azt visszaadja hazájának, 1914-ben az olaszok az eredeti helyett egy másolatot adtak vissza a franciáknak, és a valódi Gioconda került az ő birtokába. Hekking volt az, aki felszólította a Louvre-t, hogy bizonyítsa a festmény eredetiségét.



Hekking 1977-es halála után az ismeretlen alkotótól származó festmény a család birtokában maradt, és az most áruba bocsátja.



A Christie's szakértője szerint ez a történet is tökéletesen illusztrálja azt a varázserőt, amelyet a Mona Lisa az emberekre gyakorol "a mai napig és egyre inkább".



Leonardo da Vinci remekműve, amely a világ egyik leghíresebb festménye, 1517-ben került I. Ferenc francia király gyűjteményébe. Az 1600-as évek elejétől több másolat is készült róla, köztük az, amelyet Raymond Hekking birtokolt.