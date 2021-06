Programajánló

Művészetek Völgye: több mint 1800 program, idén először is opera is várja a látogatókat

1869 programmal várja az érdeklődőket a 30 éves Művészetek Völgye július 23-tól augusztus 1-ig. Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami OPeraház főigazgatója bejelentette: a fesztiválon először opera is lesz, a nyitónapon Donizetti Szerelmi bájitalát adja elő az intézmény társulata.



"Az összművészeti rendezvényt védettségi igazolvánnyal lehet látogatni, 16 éven aluliak e nélkül jöhetnek Kapolcsra, Taliándörögdre, Vigántpetendre. A jubileumon Galkó Balázs 1989-es kocsmaszínházától kezdve minden évből felidézünk egy programot" - mondta Oszkó-Jakab Natália fesztiváligazgató a csütörtöki sajtótájékoztatón az Eiffel Műhelyház Mozdonycsarnokban.



Ókovács Szilveszter kiemelte, hogy a Magyar Állami Operaház egy különleges, színpaddá bővíthető kamionnal rendelkezik, amelyet elvisz a völgybe. A Szerelmi bájitalró úgy fogalmazott, hogy az opera falusiakról szól és most részben falusiaknak is fogják előadni. "Könnyed, szerethető történet, amelyet szimfonikus zenekarral, énekkarral, díszlettel fogunk előadni a vigántpetendi Cirque du Tókert helyszínen. Adinát Miklósa Erika, Nemorinót Ninh Duc Hoang Long alakítja" - közölte.



Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) főigazgatója, miniszteri biztos arról beszélt, hogy az általa vezetett múzeum és ügynökség a Művészetek Völgye öt helyszínének - Kőbánya Udvar, Kaláka Versudvar, Hangfoglaló Udvar, Fonó Udvar, Petőfi Irodalmi Udvar - programjait támogatja. A fesztivál idejére kiköltözik a völgybe a Cseh Tamás Archívum, a PIM és tagintézményei, az indiános kiállítás és a mesemúzeum is.



Oszkó-Jakab Natália felidézte, hogy a pandémia miatt tavaly a fesztivál helyett csak völgyhétvégéket tarthattak, idén viszont számos újdonsággal, új helyszínekkel várják az érdeklődőket. A Művészetek Völgye idén is a környezettudatosság jegyében zajlik, repoharakkal, lebomló tányérokkal és evőeszközökkel, újrahasznosítható hulladékkal.



Mint elhangzott, Hobo (Földes László) klubja Vigántpetendre költözik; a 75 éves előadóművésznek július 28-án a fő könnyűzenei helyszínen, a kapolcsi Panoráma Színpadon is lesz koncertje. A vigántpetendi programok közül kiemelte még a művészeti iskolák saját udvarát, Vecsei H. Miklós és a Poket közösség irodalmi helyszínét, a Petendi Pajta világzenei programjait, a komolyzenei koncerteket és beszélgetéseket kínáló Papageno Klasszikot, valamint a már említett Cirque du Tókertet, ahol fellép az Óbudai Danubia Zenekar, a Tünet Együttes és a Recirquel társulat is.

"Taliándörögdön ismét várja a látogatókat a Klastrom, ahol fényfestés lesz és itt vetítik Cseh Tamásnak a helyszínen rögzített koncertfilmjét. Visszatér a 25 éves Fonó, amelynek udvarában mások mellett Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák, Dresch Quartet és Palya Bea is lesz. A Hangfoglaló Udvarban frissen támogatott könnyűzenei produkciók hallhatók, az Analóg Udvarban fényképművészet, az Ősök Házában Szőke András tíznapos minifesztiválja vár mindenki, a lőtérre az Újszínház települ ki, a Színház Színpadon pedig bemutatkozik a völgy saját művészeti produkciója, A tehetséges Mr. Ripley" - sorolta a programokat a fesztiváligazgató.



Kapolcson a dzsessz szerelmeseinek a Harcsa Veronika Udvar kínál programokat, a Tűzoltószertárban kiállítások lesznek, a Völgy-Komolyzene helyszínen például a Talamba játszik, természetesen jelen lesz a 20 éves Hagyományok Háza és mintegy húsz civil szervezet vonul fel a Művészetek Zöldjében. Ott lesz filmekkel Kapolcson a Nemzeti Filmintézet és a Filmarchívum, a Magyar Írószövetség.



Szintén Kapolcson a Pest-Buda Udvarban a játékos feladatoktól a klímaváltozásról szóló beszélgetésen át a Kaukázus-koncertig széles a programspektrum, a Momentán Udvarban tíz napon át lehet követni egy szappanoperát, a Kaláka Versudvarban fontos szerep jut az 50 éves Lackfi Jánosnak. A könnyűzene kiemelt helyszíne idén is a Panoráma Színpad, ahol mások mellett az Erik Sumo Band, a 30Y, a Csaknekedkislány, a Szabó Balázs Bandája, a Csík Zenekar, az Elefánt és az Irie Maffia látható és hallható.



A fesztivál idején az Aktív Magyarország támogatásával gyalogos, tematikus és e-bike túrák indulnak, bemutatva a környék természeti szépségeit.



A Művészetek Völgye három évtizede jegyében festmény is készült: Debreczeny Zoltán képére licitálni lehet a kapcsolódó közösség esemény oldalán. A befolyt összegből a kapolcsi buszmegállót újítják fel.