Csütörtökön nyit a Margitszigeti Szabadtéri Színház

Csütörtökön nyitja meg kapuit a Margitszigeti Szabadtéri Színház, ahol 4 hónap alatt 40 nagyszínpadi előadás látható, emellett 40 ingyenes gyerek és családi programmal, irodalmi sétákkal és kiállításokkal várják a közönséget.



Opera-, balett-, musical- és táncelőadások, bemutatók, klasszikus és könnyűzenei koncertek szerepelnek a programban, magyar és nemzetközi előadók lépnek fel a margitszigeti színpadon - hangzott el a szerdai budapesti sajtótájékoztatón.



Bán Teodóra, a Margitszigeti Színház ügyvezetője, művészeti vezetője elmondta: az idén hosszabb lesz a szezon, szeptember végéig várják programokkal a közönséget és a műfaji kínálat is gazdagabb, ebben a négy hónapban mindenki találhat kedvére való programot.



Mint mondta, az idei szezon június 3-án a nemzeti összetartozás napi, Magyar hősök, csaták és szerelmek című emlékesttel kezdődik, a Nemzeti Táncszínház előadásában, Zsuráfszky Zoltán koreográfiájával.



Zsuráfszky Zoltán elmondta: az előadásban a sámántáncoktól kezdve haladnak végig a magyar történelmen, látványos képekben, tablókban megjelenítve a táncban megörökíthető pillanatokat, az 1848/1849-es szabadságharc, az 1956-os forradalom, a világháborúk meghatározó eseményeit. Mint mondta, az előadásban a Bartók Táncegyüttes tagjai is csatlakoznak hozzájuk, 80-an, 100-an is lesznek a színpadon. A produkcióban vendégként fellép Keresztes Ildikó, Varga Miklós és Vadkerti Imre.



Bán Teodóra kiemelte: június 5-én a teátrum klasszikus zenei sorozatát a Nemzeti Filharmonikus Zenekar a Nemzeti Énekkarral együtt indítja el. Hallható Mozart kétzongorás versenyműve Lucas és Arthur Jussen holland zongoraművészek közreműködésével, a második részben Carl Orff Carmina Burana című alkotása Kesselyák Gergely vezényletében, a Magyar Állami Operaház Gyermekkara közreműködésével.



Mint elhangzott, június 9-én a Csókkirály című koncertshow, majd június 11-én és 12-én a Duna Karnevál szerepel a programban. Június 17-én és 19-én a Puskás, a musical szabadtéri bemutatóját tartják.



Június 25-én és 27-én Calixto Bieito rendezésében Bizet Carmen című operáját a Magyar Állami Operaházzal közös produkcióként mutatják be. A főszerepekben Szántó Andrea, Brickner Szabolcs és Bretz Gábor lép színpadra, a karmester Kocsár Balázs. Június 29-én Demjén-koncerttel várják a közönséget.



Bán Teodóra elmondta: az idén az évfordulós szerzők, Verdi és Mozart kiemelt figyelmet kapnak.



A nagy szimfonikusok és kórusok előadásában elhangzó Verdi "best of" zenei utazás az egykori bemutatók helyszíneinek látványával vezeti a nézőket, a gála fellépője Arturo Chacón Cruz, Maria Grazia Schiavo és Kálmándy Mihály. Az esten közreműködik a Magyar Állami Operaház Zenekara és Énekkara, a karmester Kocsár Balázs.

Mint elhangzott, augusztus 20-án a Bánk bánt tűzik műsorra.



A Mozart 230 című filmzenekoncerten többek között az Amadeus című film részletei kísérik a Budafoki Dohnányi Zenekart, a karmester Hámori Máté, a vizuális koncepció Hubai Gergely munkája.



Az idei programban szerepel továbbá Hervé Koubi koreográfus Odüsszeia-bemutatója és Szergej Polunyin balettművész Raszputyin előadása is.



Bán Teodóra kiemelte: műsorra tűzik a Puskás-musical mellett a Hegedűs a háztetőn, a Kabaré és a Nikola Tesla című darabot.



Rudolf Péter, a Vígszínház igazgatója elmondta: a 125 éves színház első alkalommal lép fel a szabadtéri színpadon. A Kabaré bemutatóját tartják a Margitszigeten, a produkció július 9-én és 10-én látható Béres Attila rendezésében. Mint mondta, felkavaró, lírai és látványos előadás született, amelyet a Vígszínházban október 9-től láthat a közönség.



A sajtótájékoztatón kitértek arra, hogy Grand Opening - Összefogás címmel június 4-én, 5-én és 6-án 14 városban, fesztiválhelyszíneken 14 koncertet tartanak. Az ingyenes programok megvalósításában a Magyar Művészeti Fesztiválok Szövetsége tagszervezetei vesznek részt, köztük van a Margitszigeti Színház is, amelynek szervezésében a Szent Margit-kolostornál tartanak koncertet.



A színház részletes programja a https://margitszigetiszinhaz.hu/ oldalon érhető el.