Kultúra

Cannes - Jodie Foster kapja az Arany Pálma életműdíjat

Életművének elismeréséül Arany Pálma díjban részesül Jodie Foster amerikai színésznő, rendezőnő a 74. cannes-i filmfesztiválon - jelentették be szerdán a szervezők.



Az elismeréssel - amelyet korábban Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, Jane Fonda és Jeanne Moreau is megkapott - "egy kiváló művészi pályát, egy ritka személyiséget, és a korunk nagy problémái iránt diszkrét, de egyértelmű elköteleződést" díjaz a fesztivál a közlemény szerint.



A kétszeres Oscar-díjas színésznő lesz a nyitógála díszvendége.



"Jodie Foster nagyon szép ajándékot ad nekünk azzal, hogy eljön a Croisette-re megünnepelni a fesztivál visszatérését. A kisugárzása semmihez sem hasonlítható: a modernitást, a függetlensége miatt kiemelkedő intelligenciát és a szabadság követelményét testesíti meg" - hangsúlyozta Pierre Lescure fesztiváligazgató, aki arra is emlékeztetett, hogy az amerikai sztár visszatérő vendége a fesztiválnak.



Jodie Fostert 2001-ben a nemzetközi zsűri elnökének kérték fel, de David Fincher Pánikszoba című thrillerének forgatása miatt végül azt nem tudta elvállalni.



"Hízelgő, hogy Cannes rám gondolt, és megtisztelve érzem magam, hogy átadhatok néhány bölcs gondolatot és elmesélhetek néhány kalandot egy újabb filmes nemzedéknek" - idézte a színésznőt közleményében a fesztivál.



A 74. cannes-i fesztivál július 6-án a francia Leos Carax angol nyelvű, Annette című zenés filmjével kezdődik, Marion Cotillard-ral és Adam Driverrel a főszerepben. Az Arany Pálmát és a többi díjat a július 17-i zárógálán adja át a Spike Lee amerikai rendező által vezetett zsűri.



A hivatalos válogatás programjaiba meghívott filmek listáját csütörtökön párizsi sajtótájékoztatóján teszi közzé a fesztivál, de az már ismert, hogy Paul Verhoeven holland rendező Benedetta című filmje és Wes Anderson amerikai rendező The French Dispatch című vígjátéka is versenyezhet az Arany Pálmáért.