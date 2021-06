Kultúra

Saját emojit kérnek a rozébornak

Saját emojit kér a rozénak az észak-olaszországi rozébor készítőinek egyesülete az amerikai Unicode konzorciumtól.



Az egységes internetes írásrendszerek szabványát a kaliforniai Unicode gondozza.



"Ha barátainkkal a WhatsAppon, az Instagramon vagy a Facebookon borokról írunk egymásnak, akkor használhatjuk a vörösboros kehely, a két koccintó pezsgőspohár vagy a pezsgős üveg emojiját, viszont teljesen hiányzik a rozét képviselő ikon" - idézte Franco Cristoforettit, a Chiaretto és a Bardolino konzorcium elnökét a WineNews.it olasz borszaklap.



Cristoforetti szerint a rozé évtizedeken át háttérbe szorult és a hátrányt még most is szenvedi, noha néhány éve az egész világon óriásira nőtt a kereslet iránta.



Az olasz borászok kérésére a veronai Paffi stúdió készítette elé a Pink Wine elnevezésű emojit, amely két, rozéval töltött, koccintó borospoharat ábrázol, felettük egy szintén rózsaszín szív.



A kérést aláírásgyűjtéssel is meg akarják támogatni, a kampány június 21-én, az olasz rozé nemzeti napján indul, maga Cristoforetti lesz az első aláíró.