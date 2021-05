Gyász

Elhunyt Carla Fracci, a milánói Scala világhírű balerinája

Fracci milánói otthonában hunyt el csütörtökön. Hosszú ideje küzdött daganattal, állapota az elmúlt napokban súlyossá vált - írta a Corriere della Sera.



"A színház, a város és a tánc legendás, történelmi személyiségét veszítette el, aki erős nyomot hagyott az identitásunkon, és jelentősen öregbítette az olasz kultúra hírnevét a nagyvilágban" - írta közleményében a Scala.



Karrierje tündérmesébe illő: a milánói villamosvezető lányát "tehetsége, kitartása és munkája a világ leghíresebb balerinájává emelte, fiatalok generációit inspirálta, a tánc világán túl is" - írták.



Fracci 1936-ban született Milánóban. A második világháborút rokonaival vidéken töltötte, hogy túléljék a lombard fővárost érő bombázásokat. Egy tévéinterjúban úgy beszélt ezekről az évekről, hogy leginkább földművesnek érezte magát, semmit sem tudott a tánc világáról, még kevesebbet "azokról a kis cipőkről".



A háború után azonban valaki felfigyelt "kecsességére és muzikalitására", és azt ajánlotta, jelentkezzen a Scala akadémiájára. Tízéves volt, amikor felvették, naponta utazott apja villamosán az iskolába. 1954-ben, 18 évesen végzett, a következő évben lépett először színpadra Bellini Az alvajáró című darabjában, a főszerepet Maria Callas énekelte, Leonard Bernstein vezényelt, és Luchino Visconti volt a rendező.



Szinte azonnal híre ment a világban, meghívták a londoni Royal Festival Hallba, várták az amerikai színpadok, noha megtartotta vezető szerepét a Scalában is.



Legtöbben a Giselle című klasszikus balett címszereplőjével azonosítják, melyet Nurejevvel, Barisnyikovval és a dán Erik Bruhnnal is táncolt.



Utoljára 2000-ben lépett a Scala színpadára az Excelsior című darabban.



Idén januárban a színház a Giselle mesterkurzusára hívta meg, amelyet a közösségi média oldalain közvetítettek, valamint az olasz állami csatorna, a RAI dokumentumfilmjébe is bekerült.



"Megrendítő volt több mint tíz év után visszatérni a Scalába" - mondta el a SKY csatorna híradójában.



Fracci 57 éven át volt Beppe Menegatti színházi rendező férje, egy fiuk született, Francesco.