Híresség

'Groteszk, hogy valaki ilyen hülyeséget talál ki' - Bodrogi Gyulát felháborítja, hogy halálhírét keltették

2021.05.21 08:59 ma.hu

"Most érkezett!!! Gyász: Felfoghatatlan tragédia! Gyászba borult Magyarország! - Elhunyt Bodrogi Gyulának..." - áll abban a furcsán megfogalmazott, Facebookon terjedő bejegyzésben, ami mellé egy gyertyát és Bodrogi Gyula portréját rakták ki. A kamuhír az amúgy jó egészégnek örvendő 87 éves színészhez is elért, akit a Blikk kérdezett meg az esetről.



"Nem önök az elsők, akik ezzel kerestek, már ismerősök is aggódva hívtak. Nagyon megdöbbentem a rólam szóló álhír hallatán. Egyszerre morbid és felháborít, hogy a halálhíremmel szórakoznak. Groteszk, hogy valaki ilyen hülyeséget talál ki. Amikor szegény Mariról is megírták, hogy elhunyt, az igazán méltatlan volt. Nekem annyival jobb a helyzetem, hogy nem élet-halál közt lebegek és nem a túlélésért küzdök" - mondta a lapnak Bodrogi Gyula, utalva arra az esetre, mikor márciusban keltették halálhírét a régóta betegeskedő és végül április közepén elhunyt Törőcsik Marinak.