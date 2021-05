Filmajánló

Az emberevő démonokkal küzdő árva fiú megelőzte a Mortal Kombat akciófilmet

Az emberevő démonokkal küzdő árva fiúról szóló Kimecu no Jaiba - Mugen no Densa (angol címe Demon Slayer) című animé egy Japánban rendkívül népszerű manga- és tévés animesorozat nyomán készült. Iparági becslések szerint a hétvégén 6,4 millió dollárt forgalmazott az észak-amerikai mozikban - adta hírül a variety.com filmes portál.



A Simon McQuid rendezésében forgatott Mortal Kombat című akciófilm egy hete még meg tudta előzni a japán produkciót a kasszasikerlistán, most azonban a második helyre szorult 6,2 millió dolláros jegybevételével Észak-Amerikában.



A Demon Slayer egy héttel ezelőtti bemutatása óta 34,1 millió dollárt forgalmazott az Egyesült Államokban és Kanadában.



A nemzetközi piacokon és Japánban is kasszasikerlista rekordot döntött: Japánban 368 millió dolláros jegybevételével minden idők legnagyobb kasszasikere lett. A film globális bevétele már 440 millió dollár (132 milliárd forint) fölött jár.



Az észak-amerikai kasszasikerlista harmadik helyére a Godzilla Kong ellen című akció sci-fi futott be 2,7 millió dolláros jegyeladással. Az öt hete játszott filmre Amerikában több mint 90 millió dollárért (27 milliárd forint) váltottak jegyet.