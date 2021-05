Kultúra

Szombattól újra látogatható az egri vár

Szombattól újra látogatható az egri vár - jelentette be a város polgármestere pénteken sajtótájékoztatón.



Mirkóczki Ádám elmondta: Eger turizmusa elképzelhetetlen a vár és az épületegyüttesben megtekinthető kiállítások nélkül, ezért az összes helyi kulturális intézmény közül az egri vár nyitja meg először kapuit a látogatók előtt. A többi intézmény hétfőtől, illetve május közepétől várja újra az érdeklődőket.



Mirkóczki Ádám arra is felhívta a figyelmet, hogy a vár területére a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően 18 év feletti látogatók kizárólag védettségi igazolvány birtokában, míg a 18 év alattiak csak védettségi igazolvánnyal rendelkező felnőtt kíséretében léphetnek be. A távolságtartás szabályainak betartása szabad téren is kötelező lesz, zárt terekben pedig a vármúzeum munkatársai fokozottan figyelni fognak a biztonságos védőtávolság betartására.



Ringert Csaba, a vármúzeum igazgatója az elmúlt időszakban megvalósult fejlesztésekről elmondta: megújult a vár hivatalos weboldala és új, online jegyvásárlási rendszert alakítottak ki, mely a jelenlegi tesztüzemet követően hamarosan használható lesz. Mindezek mellett tematikus online túraútvonalakat fejlesztettek, melyek telefonos applikáció segítségével kalauzolják végig a váron a látogatókat. A virtuális lehetőségek bővítése mellett a korábban megszokott tárlatvezetéseket is igénybe vehetik a látogatók - jegyezte meg.



Tájékoztatása szerint a várban párhuzamosan több beruházás is zajlik. A Varkoch-kapu kialakítása látványos szakaszánál tart és elkezdődött a Cipóosztóház építése. A Zárkándy-bástya elkészült, ez a Gárdonyi kerthez hasonlóan új látványossága lesz a történelmi épületegyüttesnek - hangsúlyozta.



Kitért arra is, hogy várhatóan a nyáron adják át a Ziffer Sándor Galériát, mely egy új képzőművészeti tárlattal mutatkozik be.



Az eseményen elhangzott: amennyiben a vírushelyzet lehetővé teszi, a hagyományoknak megfelelően nyári táborokat is szervez az intézmény. A június 21. és augusztus 6. közötti időszakra tervezett tematikus foglalkozásokra a korábbi évekhez hasonlóan mintegy 200 gyermeket várnak.