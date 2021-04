Kultúra

Emlékérmet ad ki a kisföldalattiról a Magyar Nemzeti Bank

A Millenniumi Földalatti Vasút megnyitásának 125. évfordulója alkalmából 2000 forint névértékű színesfém emlékérmét bocsát ki május 3-án a Magyar Nemzeti Bank (MNB).



Az MNB pénteki közleményében felhívja a figyelmet arra, hogy az emlékérme-kibocsátási programban most először jelenik meg olyan érme, amely esetében a négyszögletes forma gépi patinázott kivitellel társul. A különleges emlékérmét a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum szakmai közreműködésével Bitó Balázs iparművész tervezte - olvasható a közleményben.



Mint írják, a színesfém emlékérme 75 százalék réz és 25 százalék nikkel ötvözetéből készült, súlya 27 gramm, mérete 39,60-szor 26,40 milliméter, széle sima. Az emlékérme korlátozott példányszámban jelenik meg, 8 ezer készíthető patinázott, fémes hatású kivitelben. Az emlékpénzek május 3-tól a kibocsátást követő egy évig névértéken vásárolható meg a Magyar Pénzverő Zrt. érmeboltjában, valamint webáruházában.



Az emlékérme előlapjának központi motívuma a Millenniumi Földalatti Vasút egyik megállójának metszetét ábrázolja egy 19. századi rajz alapján. A megálló műszaki megjelenítését korabeli ruhákba öltözött alakok teszik élővé. Az előoldalon továbbá a törvényes fizetőeszközök kötelező éremképi elemei is megjelennek, jobbra igazítva, fent a Magyarország felirat, alatta egymás alatti két vízszintes sorban a 2000 értékjelzés és a Forint felirat. Az érme alján, bal oldalon a BP. verdejel látható. Az emlékérme hátlapján központi motívumként a földalatti faburkolatú motorkocsija látható oldalnézetből ábrázolva. Bitó Balázs iparművész mesterjegye a kocsi oldalán felcsavarozott rézbetűként ábrázolva jelenik meg. Az emlékérme szélén a földalatti megállók nevét szegélyező Zsolnay-csempeminta ábrázolása látható.



1896. május 2-án Budapesten indult első útjára a millenniumi földalatti vasút, az európai kontinens első földalatti vasútja. A nagyszabású, országos, ezredévi kiállítás megnyitására készült járaton Ferenc József uralkodó is utazott. Építésekor a korszak legmodernebb építési megoldásait alkalmazták, többek között az ipari szintű vasbeton technológiát. A népszerű nevén Kisföldalatti az Andrássy úttal együtt 2002 óta a világörökség részét képezi - áll az összegzésben.