Kultúra

Droles de Dames - Francia dzsesszcsemege a BMC-től

Korlátoktól mentes, felszabadult, improvizatív zene hallható a francia dzsessz aktuális színfoltja, Thomas de Pourquery új albumán. Az énekes, szaxofonos Droles de Dames című anyaga a magyar BMC gondozásában jelent meg. 2021.04.28 04:17 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Thomas de Pourquery 2017-ben fellépett a budapesti Trafóban Supersonic nevű szextettjével, amelyben a friss anyagon hallható két társa, Fabrice Martinez (trombita, szárnykürt) és Laurent Bardainne (szintetizátor, szaxofon) is játszik. A trióban felvett Droles de Dames ha lehet, még energikusabb, kísérletezőbb.



A 43 éves zenekarvezető a párizsi Conservatoire National Supérieur de Musique-ben tanult dzsessz-szaxofonozni, és bátor, ugyanakkor dallamos zenéjével gyorsan ismertté vált. Énekesként és zenészként számos formációban (Shoes, Fred Pallem, Francois & The Atlas Mountains, Sarah Murcia, BABX, Oxmo Puccino, Mick Jones, Metronomy) játszott, miközben színészként is foglalkoztatták.



Pourquery-t lenyűgözte John Coltrane szaxofonjátéka, még komolyabb hatással volt rá egy másik öntörvényű amerikai zseni, Sun Ra. Az afrofuturista zongorista-zeneszerzőtől nem csak saját csapata, a Supersonic nevét kölcsönözte (Sun Ra 1957-ben megjelent albumának címe Super-Sonic Jazz volt), de 2014-ben egy egész albumot is szentelt a mesternek. A Play Sun Ra című anyag az év dzsesszalbuma lett a Victoires du Jazz francia gálán.



"A zene az egyetlen ismert űrhajó, vagy mindenesetre az egyetlen időgép. Itt van a szemünk előtt és képes lerövidíteni az időt" - idézte a zenészt a BMC ajánlója.



Mostani, trióban felvett anyagát hallgatva hasonlót érezhet a hallgató. A Droles de Dames (a "vicces hölgyek"-ként fordítható kifejezés a Charlie angyalai című népszerű filmsorozat francia címében szerepelt) monumentális, látomásos anyag, amelynek elektronikával dúsított folyamatzenéje számos popkulturális és dzsesszutalást tartalmaz. Sun Ra és Coltrane mellett kitapintható Miles Davis 1969-es mérföldköve, az In a Silent Way, a Tangerine Dreamet megalapító Klaus Schulze 1975-ös Timewindje, de John Carpenter filmzenéi is. A Droles de Dames felvételeit Szabó Viktor még 2019 nyarán készítette a BMC Stúdióban Budapesten.



Akárcsak De Pourquery, két társa is napjaink francia dzsessz-színterének legkeresettebb muzsikusai közé tartozik. A trombitás, szárnykürtös Fabrice Martinez korábban például Charles Aznavourral, Sergent Garciával, Tony Allennel és Jacques Higelinnel dolgozott együtt, a szaxofonos, billentyűs Laurent Bardainne hasonló listáján mások mellett Pharrell Williams, Sébastien Tellier és Etienne Daho szerepel.