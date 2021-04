Art is Business

A vállalati és a művészeti világ találkozásáról rendeznek konferenciát

Art is Business címmel a vállalati és a művészeti világ találkozásáról rendeznek online konferenciát május 14-15-én magyar és nemzetközi menedzserek, kulturális vezetők és alkotók részvételével. 2021.04.26 03:36 MTI

"2020 rámutatott arra, hogy a művészeti világ mennyire sérülékeny. Kiderült, hogy többek között a stratégiai szemlélet és a piaci gondolkodás hiánya mennyire sebezhetővé teszi a kulturális szereplők életét. Erre a sebezhetőségre keresi az ellenszert az Art is Business konferencia" - közölték a szervezők az MTI-vel.



Balogh Máté András, az Art is Business Egyesület vezetője a közleményben hangsúlyozta, hogy a konferenciát az Art is Business magazin működése során összegyűlt tapasztalok átadására szervezték meg, hasznos, új és előremutató tudást kínálva a kulturális támogatás, szponzoráció, mecenatúra és befektetés területén.



Az érdeklődők online formában követhetik a két napon át négy-négy panelbeszélgetés köré épülő eseményt. Ezeken a paneleken a nemzetközi art-and-business világ neves menedzserei, valamint a hazai forprofit és kulturális élet meghatározó szereplői beszélnek arról, hogyan érdemes a kulturális életet piaci szemmel szemlélni, mit jelent ma a szponzoráció vagy a mecenatúra - áll a közleményben.



Az eseményen részt vesz mások mellett Ledényi Attila, az Art Market Budapest igazgatója, Eölyüs Endre, a Mastercard Magyarországért felelős igazgatója, Török József kockázatitőke-befektető, Harsányi Bence, a Momentán Társulat alapító tagja, Márton Katalin, a Praktiker Magyarország HR- és CSR-vezetője, Egri Gábor, a Müpa értékesítési és marketingigazgatója, Béres Attila, a Miskolci Nemzeti Színház igazgatója, Liptay Gabriella, a KPMG Magyarország marketing- és kommunikációs vezetője, Erdődy Orsolya, a Budapesti Fesztiválzenekar menedzserigazgatója, Daria Dodonova, a Magyar Telekom gazdasági vezérigazgató-helyettese és Orlai Tibor, az Orlai Produkciós Iroda vezetője.



Külföldről Szántó Andrást (USA), Andrew Hetheringtont (Írország), Helen Coopert (Nagy-Britannia), Heidi Lehmuskumput (Finnország) valamint Emma Stenströmöt (Svédország) várják a konferenciára, melynek vezetője Veiszer Alinda lesz.



A rendezvény teljes programja a www.artisbusinessconference.hu honlapon olvasható.