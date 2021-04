Kultúra

Grafikákból és kortárs művekből rendez online tematikus árveréseket a Virág Judit Galéria

Első alkalommal kizárólag grafikai munkákból és kortárs művekből álló tematikus online árveréseket rendez a Virág Judit Galéria április 23-án és 24-én. 2021.04.19 03:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az aukciós kiállítás virtuálisan elérhető és április 22-ig személyesen is megtekinthető a galériában - tájékoztatta az MTI-t a galéria.



Április 23-án árverésre kerülő grafikák közül a 19. századot Lotz Károly, Székely Bertalan, Mednyánszky László műalkotásai reprezentálják, de a huszadik század legnagyobb művészei, Rippl-Rónai József, Vaszary János, Berény Róbert, Czóbel Béla művei is megtalálhatók az aukciós anyagban.



Több ritkaságot is kínálnak az érdeklődőknek, ilyen Reigl Judit Zenei ritmusok című műve és egyebek mellett a húszas évek klasszicizáló, úgynevezett Árkádia körhöz tartozó Korb Erzsébet, Fonó Lajos és Varga Nándor Lajos grafikái.



A tájékoztató szerint Victor Vasarely munkái ritkán bukkannak fel a hazai aukciós piacon, az op-art nemzetközi hírű mesterétől most több műtárgyra is lehet licitálni. A gyűjtők érdeklődésére tarthat számot Gyarmathy Tihamér 12 darabos emlékmappája, valamint Rózsa Miklós modern magyar képeket bemutató mappája, amely egy elképzelt, virtuális képtárat mutat be, egyebek mellett Szinyei Merse Pál, Kádár Béla, Rippl-Rónai József, Egry József, Csók István alkotásait.



Az április 24-i kortárs aukció törzsanyagát a nyolcvanas-kilencvenes évek magyar képzőművészetének művei képezik: Maurer Dóra, Keserü Ilona, Lakner László, Nádler István, Hencze Tamás vagy Bak Imre mellett Dienes Gábor, Nagy Gábor, El Kazovszkij, Ujházi Péter és a Vajda Lajos Stúdió tagjai. Az absztrakt hagyományok folytatói közül egyebek mellett Konok Tamás, Haász István, Lantos Ferenc, Matzon Ákos munkáira lehet online licitálni.



A két aukción összesen 215 tételt árvereznek el, 115 grafikai és 100 kortárs műalkotást.