Gyász

Jordán Tamás: nem születik több Törőcsik Mari

Jordán Tamás Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színész, rendező hosszú ideje jó barátságot ápolt Törőcsik Marival. Amikor a színésznő kórházba került, a rendező mindig látogatta, sokszor rajta keresztül érkeztek hírek Törőcsik Mari állapotáról.



Az Indexnek Jordán Tamás most elmondta: múlt pénteken látogatta meg kollégáját és barátját a kórházban, de nem búcsúztak el.



"Nyilván nem volt már jól, nem tartottam kizártnak, hogy bekövetkezik, ami bekövetkezett, de arra is volt remény, hogy még jut neki egy kicsivel több idő. Szerintem ő maga régóta befejezettnek tekintette az életét. Amikor néhány éve kimondta, hogy többet nem lép színpadra, abban az is benne volt, hogy most már teljesen kerek az élete, megtörtént vele, ami megtörténhetett."



Jordán Tamás a lapnak elmondta, Törőcsik Mari nagyon sok ember, művész számára példakép. "Teljes joggal, hiszen rendkívüli színész volt és rendkívüli ember. Annak, aki komolyan veszi, hogy ő a példaképe, hogy olyan szeretne lenni, mint ő, annak »csupán« annyi a dolga, hogy legyen tehetséges, zseniális, kiváló. Nem születik több Törőcsik Mari" - tette hozzá.