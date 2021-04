Kultúra

Mads Mikkelsen is játszik az Indiana Jones 5. részében

Mads Mikkelsen is szerepel Harrison Ford mellett az ötödik Indiana Jones-filmben - osztotta meg értesülését a Variety.com pénteken.



A régészprofesszor új kalandjában Phoebe Waller-Bridge is játszik majd. Az ötödik Indiana Jones-filmet James Mangold rendezi, aki az előző négy epizódot készítő Steven Spielbergtől vette át a feladatot. Spielberg producerként működik közre a film megvalósításában Kathleen Kennedy, Frank Marshall és Simon Emanuel társaságában.



A 78 éves Ford ismét ikonikus szerepét, a fedora kalapos régészprofesszort alakítja. Az ötödik epizód szinopszisát egylőre nem hozták nyilvánosságra, és az sem derült ki, hogy Mikkelsen kit játszik a filmben.



Az Indiana Jones 5. című produkciót már többször elhalasztották, a legutóbbi változás után 2022. július 29-re tűzték ki premierjét. Az első Indy-film, Az elveszett frigyláda fosztogatói 1981-ben debütált a filmvásznon. A nagy sikerű kalandfilmet 1984-ben követte az Indiana Jones és a végzet temploma, majd 1989-ben az Indiana Jones és az utolsó kereszteslovag. A sorozat negyedik részét, az Indiana Jones és a kristálykoponya királysága című produkciót 2008-ban mutatták be.



Mikkelsent korábban a Casino Royale című James Bond-filmben, a Zsivány Egyes: Egy Star Wars-történet című sci-fiben és a Doktor Strange című Marvel-produkcióban is láthatta a közönség. Legközelebb A legendás állatok és megfigyelésük 3. részében tűnik fel, amelyben Johnny Depp szerepét, Grindelwaldot veszi át.



Mikkelsen tavaly bemutatott, Még egy kört mindenkinek című filmjét két Oscar-díjra jelölték, köztük a legjobb nemzetközi film kategóriában.