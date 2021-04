Kultúra

Nyáron megjelenik Prince Welcome 2 America című albuma

Nyáron megjelenik Prince 2010-ben felvett, de eddig ki nem adott Welcome 2 America című albuma - jelentették be Prince hagyatékának gondozói és a Legacy Recordings lemezkiadó.



A július 30-án megjelenő album a közlemény szerint "erőteljes alkotói állásfoglalás, amely dokumentálja Prince aggodalmait, reményeit és elképzeléseit a társadalmi változásokkal kapcsolatban, előrevetíti a politikai megosztottság, a dezinformáció és a faji igazságosságért ismét fellángoló küzdelem korszakát" - idézte a Variety.com.



A Welcome 2 America felvétele után Prince az album nevét viselő koncertkörútra indult Amerikában. A CD-n és bakeliten is megjelenő lemez deluxe kiadása a teljes stúdióalbumot tartalmazza és azt a koncertvideót is mellékelik, amit 2011. április 28-án a kaliforniai Inglewood The Forum arénájában rögzítettek.



A koncerten Prince a New Power Generation együttessel lépett fel. Az egykori felállásban Shelby J., Liv Warfield, Elisa Fiorillo és Morris Hayes mellett két további billentyűs, Renato Neto és Cassandra O'Neal, valamint Ida Nielsen basszusgitáros, John Blackwell dobos és a táncos Maya és Nandy McClean szerepelt a színpadon.



A koncerten elhangzott Bob Dylan Make You Feel My Love című száma, és a Roxy Music More Than This című dala is Prince olyan kedvencei mellett, mint a 17 Days, a Controversy, az 1999 vagy a Purple Rain.



Az album igényes deluxe kiadását egy kis méretű, 32 oldalas könyvecske is kíséri, továbbá egy borítéknyi relikviamásolat - plakát, jegy, VIP-meghívó és belépő a kulisszák mögé - is tartozik hozzá.



2010. és 2012. között Prince több mint 80 koncertet adott a Welcome 2 America turnén, de azt sohasem árulta el, hogy miért nem adta ki a lemezt. Az Oscar-díjas és sokszoros Grammy-díjas zenész, énekes, dalszerző Prince öt éve hunyt el.