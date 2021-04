Kultúra

Öt filmet tűz műsorára az idei Cseh Filmkarnevál

Öt filmet tűz műsorára az idei Cseh Filmkarnevál, amelyet április 14. és 18. között a Toldi Távmoziban követhetnek a nézők - közölték a szervezők.



Az idei filmmustra Slávek Horák rendező Havel című életrajzi drámája vetítésével veszi kezdetét. A film Václav Havel ellenzéki korszakát meséli el. A történet 1968 és 1989 között játszódik, végig követi mindazon változásokat, amely során a film főhőse, a hatvanas évek gondtalan és sikeres drámaírója a hetvenes évek emberjogi harcosává, majd az 1989-es bársonyos forradalom vezető személyiségévé és a világpolitika ikonikus alakjává vált.



Az Öregfiúk című cseh-szlovák dráma történetében Amerikából érkezik Prágába a nyolcvan éves, emigráns Vlastimil Reiner, háborús veterán és egykori politikai fogoly, aki kerekesszékhez kötve jelentős mértékben mások segítségére szorul. Vlastimil azért utazott Csehországba, hogy megvalósítsa élete utolsó küldetését: felkutatni és megölni Václav Mráz kommunista államügyészt. Az alkotást április 15-én láthatják az érdeklődők.



Április 16-án vetítik a Zenétől hajtva című dokumentumfilmet, amely a prágai Jedlicka Intézet fogyatékkal élő egykori diákjaiból álló The Tap Tap zenekart követi nyomon. A Simon Ornest karnagy által több mint 20 éve alapított zenekarnak több tízezer rajongója van, több száz koncertet adott Csehországban és külföldön egyaránt.



A Drónpilóta című thrillerben két barát jól menő drónkölcsönzőt működtet Prágában. A céges ügyek akkor kezdenek összekuszálódni, amikor az egyik főhős úgy dönt, hogy teljesen más célra fogja használni a drónt. A napjainkban játszódó történetet április 17-én tűzik műsorra.



Az idei filmmustra a Sarlatán című életrajzi dráma vetítésével fejeződik be április 18-án. Agnieszka Holland rendező játékfilmjében Jan Mikolásek múlt századi cseh természetgyógyász életét és hányatott sorsát mutatja be.