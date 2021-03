Kultúra

George R. R. Martin ötéves szerződést írt alá az HBO-val

George R. R. Martin ötéves szerződést írt alá az HBO-val: a Trónok harca szerzője új tartalombirodalmat hoz létre a televízió és streamingszolgáltatója, az HBO Max számára.



A The Hollywood Reporter szerint a négyszeres Emmy-díjas író készíti executive producerként az HBO számára a Who Fears Death című sorozatot, Nnedi Okorafor nigériai-amerikai író 2011 posztapokaliptikus regényének adaptációját, valamint Roger Zelazny Roadmarks című regényének feldolgozását is.



A hónap elején jelentették be, hogy a csatornánál újabb három Trónok harca-előzménysorozat készül. Ezzel ötre bővül a Trónok harcához kötődő előzménysorozatok száma.



Mindezek mellett egy felnőtteknek szánt animációs sorozatot is terveznek a Trónok harca nyomán, ennek cselekményét azonban még nem jelentették be.