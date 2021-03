Kultúra

Pierce Brosnan szuperhősfilmben játszik Dwayne Johnsonnal

Pierce Brosnan a Black Adam című szuperhősfilmben Dwayne Johnsonnal játszik együtt - számolt be róla a The Independent online kiadása.



A 67 éves Brosnan, aki korábban négy James Bond-filmben alakította a főhős titkos ügynököt, ezúttal Doctor Fate karakterét ölti magára. A DC képregényuniverzumban Doctor Fate az Igazság Társaságának alapító tagja.



Brosnan csatlakozásáról Johnson számolt be a Twitteren.



A Black Adam további szereposztásában Aldis Hodge Sólyomembert, Noah Centineo Atom kapitányt, Quintessa Swindell pedig Ciklont játssza.



A forgatás áprilisban kezdődik, a filmet Jaume Collet-Serra rendezi.