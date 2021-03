Kult

A kórházból üzent Törőcsik Mari

2021.03.26

Mint ismeretes, Törőcsik Mari Kossuth-, Jászai Mari- és Balázs Béla-díjas, érdemes és kiváló művésznek tüdőgyulladása van, ezért kórházban kezelik. Azóta szerencsére biztató hírek érkeztek Törőcsik Mari állapotáról, Bodrogi Gyula szerint egyre jobbak a leletei.



Törőcsik Marit Jordán Tamás, a színésznő egyik jó barátja is meglátogatta egy hete, igaz, csak egy percre tudott beköszönni, de mint azt elmondta, a 85 éves színésznő nagyon örült neki. Néhány szót váltottak egymással, egy üzenetet is átadott a színésznőért aggódóknak.



Jordán Tamás most a Borsnak azt mondta, külön engedéllyel mehetett be Törőcsik Marihoz, miután felhívta a kórház igazgatót, hogy engedélyt kérjen. "Jó volt látni Marit, s hála Istennek semmilyen komolyabb változás nem tapasztaltam rajta az elmúlt évekhez képest. Őt eddig is rendszeresen bevitték a kórházba, - most egyébként azért, mert köhögött - és biztos, ami biztos, megfigyelés alatt tartják" - nyilatkozta a lapnak a rendező.



A színészlegenda szemében még mindig ott van az a hihetetlen élni akarás, s rajta keresztül üzent is a nagyvilágnak - így Jordán.



Elárulta, nagyon megörültek egymásnak, és "azt mondta, csókoltat mindenkit. Egyáltalán nem jött szóba az, hogy mi búcsúzkodnánk Marival. Áh, még véletlenül sem! Ellenkezőleg, nagyon várjuk, hogy újra haza engedjék."



A cikkből kiderül az is, hogy a nemzet színésze az egészségügyi intézmény egy teljesen elkülönített részén, saját szobában lábadozik.