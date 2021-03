Liget Budapest

Folytatódik a Városliget tájépítészeti megújítása

A parkfelújítás mostani szakaszában csaknem 80 ezer négyzetméternyi parkfelület újul meg és 200 új lombos fát is elültetnek 2022 tavaszáig. 2021.03.22 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Folytatódik a városligeti parkfejlesztés: a Liget Budapest projektnek köszönhetően megújul többek között a Rondó, új szakasszal bővül a Műcsarnokig a Városligeti Promenád, valamint megvalósul az épülő Néprajzi Múzeum és Magyar Zene Háza környezetének kertészeti kialakítása is. A parkfelújítás mostani szakaszában csaknem 80 ezer négyzetméternyi parkfelület újul meg és 200 új lombos fát is elültetnek 2022 tavaszáig.



A Liget Budapest projekt Magyarország történetének legnagyobb szabású kert- és tájépítészeti programját hajtja végre, melynek köszönhetően a park zöldfelülete jelentősen megnő, növényállománya megújul. A Városliget fejlesztése során eddig 150 ezer négyzetméter zöldfelület újult meg, 72 ezer négyzetméter burkolt felületet bontottak el, elültettek csaknem 500 lombos fát, több mint 70 ezer cserjét és 140 ezer évelőt - hangsúlyozta a beruházás hétfői budapesti sajtótájékoztatóján a Liget Budapest projekt miniszteri biztosa.



Baán László elmondása szerint most a parkfejlesztés újabb szakasza veszi kezdetét, ezzel újabb 80 ezer négyzetméternyi parkfelület újul meg.



Helyreállítják a Liget egykori történeti bejáratát, a Rondót, új szakasszal bővül a Városligeti Promenád a Műcsarnok és Múzeum Mélygarázs között, elbontják a parkot elcsúfító, leromlott állapotú egykori Főkert telephely épületét és visszatér a Liget egykori népszerű attrakciója, a Ballon kilátó - sorolta.



Mint hozzátette, a Magyar Zene Háza körül ismét látogathatóvá válik a korábbi évtizedekben az egykori Hungexpo irodaházak által elfoglalt, a közönség elől kerítéssel elzárt terület, ahol a park eredeti terveit megidéző nagy, tojásdad formájú zöldfelületi egységeket alakítanak ki. A tervezett területen kap helyet a Zenei élménykert is.



Gyorgyevics Benedek, a projekt megvalósításáért felelős Városliget Zrt. vezérigazgatója emlékeztetett rá, hogy 2017 óta folyamatosak az átadások, és már sok százezren látogatták meg, használják a Liget projekt eddig megvalósult elemeit.



Négy éve az Állatkerti körúti bódésor helyén létrehozott pavilonkerttel indult a fejlesztések sora, majd megépült egy kutyás élménypark, ifjúsági és sportpályák, megújult a Vakok Kertje, megnyílt a Városligeti Sportcentrum, a 13 ezer négyzetméteres, kalandparki elemeket idéző nagyjátszótér, tavaly pedig újabb kutyás élménytereket és a Mőcsényi Mihály Botanikus Kertet is átadták - idézte fel, hozzáfűzve: az eddigi tapasztalatok szerint az emberek a megújult területeket sokkal szívesebben látogatják és sokkal inkább sajátjuknak érzik a Városligetet.



Szloszjár György, a Városliget tájépítészeti megújításának terveit megalkotó Garten Studio vezetője elmondta: céljuk, hogy létrehozzák azt a családbarát kulturális-szabadidőparkot, amely igyekszik a legtöbbet visszaállítani és megőrizni a parkot megálmodó Heinrich Nebbien víziójából.

Mint kiemelte, a Liget Ajtósi Dürer sor melletti részébe koncentrálták a nagyobb forgalmat vonzó parkfejlesztéseket, a Liget középső harmadában pedig a zöldfelületi élmény, a rekreáció lesz az elsődleges. Ezért növényzetében, zöldfelületeiben is bővül a Néprajzi Múzeum és az Olof Palme sétány közötti terület, benne a park egykori főbejáratával, a Rondóval, melynek visszaállítása érdekében az újabb szakaszon szűkítendő Olof Palme sétány is felveszi majd a Rondó körívének vonalát.



Folytatódik a Városligeti Promenád kialakítása is, amelynek első, a Múzeum Mélygarázs fölött elterülő szakaszát 2020 decemberében adták át. A Néprajzi Múzeum és a Műcsarnok közötti, újabb szakasz létrehozásával teljes hosszában hangulatos sétánnyá alakul az egykori Felvonulási tér egy része, kényelmes utcabútorokkal és esti világítással. Szabadon bejárható parkosított terület lesz a Néprajzi Múzeum új épületének teteje is, a nemzetközi tervpályázaton kiválasztott, fordított kapuzatú épületet 2022 elején veheti majd birtokba a közönség.



A parkfelújítás mostani szakaszában eltűnik a Ligetből az egyik utolsó leromlott állapotú épület: a Főkert egykori telephelyét teljesen elbontják, a helyét pedig parkosítják, ezzel csaknem 1500 négyzetméter új zöldfelületet kapnak a parkhasználók.



A tájépítész elmondása szerint a tervek között szerepel, hogy visszaállítsanak egy már több mint 120 évvel ezelőtt is népszerű szolgáltatást: a városligeti léghajózást. A hőlégballon-kilátó a Nebbien által eredetileg is kilátópontnak tervezett Mimóza-dombon, a Hermina út közelében kap helyet, ahol a teljes zöldfelület is megújul.



Szloszjár György az MTI-nek elmondta, a most felsorolt elemeket követően a parkrekonstrukció a Városliget keleti harmadának helyreállításával folytatódik majd 2022 második felében, ezen a területen a két legnagyobb beavatkozás a jelenleg az M3 autópálya forgalmát a Ligeten átvezető Koós Károly sétány autómentesítése, valamint a Városligeti-tó bővítése lesz.