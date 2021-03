Állatok

BBC-dokumentumfilm készül a Tigrisvilág főszereplőjéről

Dokumentumfilmet forgat Louis Theroux a BBC Two számára Joe Exoticról, a Tigrisvilág című Netflix-sorozatban elhíresült oklahomai állatkert egykori tulajdonosáról. 2021.03.17 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Tigrisvilág világsiker lett a pandémia megfékezésére hozott korlátozások tavaly márciusi bevezetésekor. A Netflix sorozata Joe Exoticnak, az állatkert igazgatójának színes életét mutatta be.



Theorux azért tér vissza Amerikába, hogy dokumentálja, mi történt a Tigrisvilág excentrikus főhősével. A Louis Theroux: The Cult of Joe Exotic munkacímet viselő BBC-dokumentumfilm tíz évvel az után készül, hogy a rendező, aki akkor "Amerika legveszélyesebb kedvenceiről" forgatott, először találkozott az oklahomai állatkertigazgatóval.



Theroux azt mutatja be, hogy mi történt az elmúlt években. Joe Exotic ugyanis jelenleg 22 éves börtönbüntetését tölti bérgyilkossági kísérletben való részvételért és állatkínzásért. Az állatkertjét pedig a hatóságok bezáratták. Egy lobbicsoport azonban nem engedi feledésbe merülni az ügyet, és azért kampányol, hogy a férfi elnöki kegyelmet kapjon.



Közben már egy tévésorozat előkészületei is folynak, amelyben Nicolas Cage játssza majd Exoticot.



Theroux elmondta, hogy szerinte ez egyike a legamerikaibb történeteknek. A helyszín Oklahoma szíve, a szereplők pedig olyan sokszínűek és elképesztőek, hogy az már szinte hihetetlen.



"2011-ben nyolc vagy kilenc napot filmeztem az állatparkban, három különböző alkalommal tett látogatásom alatt. Már meg is feledkeztem róla, hogy mennyit forgattunk, amíg most a lezárás alatt vissza nem tértem hozzá. Azóta a történet csak erősebb és nagyobb lett. Egy valódi dráma bontakozott ki, ami olyan irányba vitt el, amire nem készültem" - idézte a rendezőt a The Hollywood Reporter.