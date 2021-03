Gyász

Elhunyt Yaphet Kotto, A nyolcadik utas: a halál és az Élni és halni hagyni színésze

Elhunyt 81 éves korában Yaphet Kotto, A nyolcadik utas: a halál és az Élni és halni hagyni című Bond-film színésze - közölte kedden a Variety.com.



Felesége, Tessie Sinahon a Facebookon jelentette be hétfőn, hogy férje, akivel 24 évet töltött együtt, vasárnap éjjel hunyt el. Mint írta: több filmben játszotta a gonosz karaktert, de számára és sokak számára "igazi hős volt". "Jó ember, jó apa, jó férj és tisztességes ember, amilyet ritkán találni. A legendás Hollywood egyik legjobb színésze" - fogalmazott.



Az 1973-ban készült Élni és halni hagyni című James Bond-filmben Kotto Dr. Kananaga karibi diktátort és alteregóját, Mr. Biget alakította. Ő volt az első fekete színész, aki egy Bond-film főgonoszát játszhatta.



A nyolcadik utas: a halál című klasszikussá vált sci-fiben Dennis Parkert alakította, a Menekülő ember című akciófilmben pedig Arnold Schwarzeneggerrel játszott 1987-ben.



Számos televíziós produkcióban is láthatta a közönség, 1993 és 1999 között játszotta Al Giardellót a Gyilkos utcák című krimisorozatban.



Kotto 1939-ben született New Yorkban, és 16 évesen kezdett színészetet tanulni. 19 évesen debütált színpadon az Othellóban, és a Broadwayn folytatta a The Great White Hope című előadásban. Első filmszerepét 1964-ben a Nothing But a Man című filmben kapta, de szerepelt A Thomas Crown-ügyben 1968-ban, és vendégszerepelt a Hawaii Five-O című népszerű sorozatban is. 2004-ben a Drót című Emmy-díjas sorozatban is láthatták a nézők.