Grammy-díj - Óriásit zuhant a díjátadó tévés nézettsége

2021.03.16 22:30 MTI

Óriásit zuhant a Grammy-díjátadó televíziós nézettsége: a tavalyihoz képest 53 százalékkal kevesebben voltak kíváncsiak az amerikai lemezakadémia díjainak vasárnapi átadására.



A Variety.com beszámolója felidézte, hogy 2020-ban 18,7 millió néző látta a zenei díjátadót, és már ez is visszaesés volt a 2019-es 19,9 millió nézőhöz képest. Idén azonban soha nem tapasztalt mélységbe zuhant a nézettség. A Nielsen közvéleménykutató felmérése szerint 8,8 millióan ültek a képernyő elé a Grammy-ceremónia miatt.



A 63. Grammy-gála házigazdája Trevor Noah volt, az előadók között szerepelt Harry Styles, Taylor Swift, Dua Lipa, a BTS, Billie Eilish, Post Malone és Megan Thee Stallion is.



A zenei díjátadó eddigi mélypontja 2016-ban volt, amikor 17 milliós közönséget érdekelt a show.



A Variety.com ugyanakkor megjegyezte, hogy a gálaműsor volt aznap este a legnagyobb nézettségű program, és a tévéközvetítés mellett a tavalyi műsorhoz képest 83 százalékkal többen követték a díjátadó élő streamingjeit. A közösségi médián is központi téma volt, 77 milliárd bejegyzést fűztek hozzá.



A műsor sztárjai öt helyszínről jelentkeztek be, valamint előre felvett zenés videókkal szerepeltek. Négy helyszínről az előadók szórakoztatták a közönséget, az ötödik helyszínen pedig a díjátadás zajlott.



A Grammy-díjátadót eredetileg január 31-re hirdették meg, de a pandémia miatt a lemezakadémia a halasztás mellett döntött, és közönséget sem hívtak a rendezvényre.



Az idei díjátadón egyértelműen a női előadók domináltak. A négy legfontosabb díjat nők vihették haza: Tylor Swifté lett az év albuma, Megan Thee Stallion a legjobb új művész kategóriában nyert, Billie Eilish az év felvételéért, H.E.R. pedig az év daláért járó díjat kapta. A legtöbb, négy Grammy-díjat Beyoncé gyűjtötte be, aki ezzel már rekorder lett a női előadók között, összesen 28 Grammy-díja van.