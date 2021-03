Kultúra

Viggo Mortensen is szerepel a thaiföldi barlangi mentésről szóló filmben

A Thirteen Lives című film forgatókönyvét a Gladiátor írója, William Nicholson készíti, a forgatási munkálatok még a hónapban elkezdődnek Ausztráliában és Thaiföldön. 2021.03.12 22:30 MTI

Viggo Mortensen, Colin Farrell és Joel Edgerton is szerepel Ron Howard Oscar-díjas rendezőnek a 2018-as thaiföldi barlangi mentésről szóló filmjében - közölte a Deadline.com.



A Thirteen Lives című film forgatókönyvét a Gladiátor írója, William Nicholson készíti, a forgatási munkálatok még a hónapban elkezdődnek Ausztráliában és Thaiföldön.



Mortensen, Farrell és Edgerton barlangi szakértőket és búvárokat alakítanak, akik részt vettek a veszélyekkel teli mentőakcióban.



Egy ifjúsági focicsapat 2018 nyarán a heves esőzések okozta áradás miatt a thai Tham Laung-barlangban rekedt. A fiúk edzőjükkel napokig élelem nélkül várták, hogy elérjék őket a mentők, miközben az oxigénjük is fogyott a szűk helyen, ahova az emelkedő víz elől húzódtak.



A fiúk és edzőjük megmentésére nemzetközi mentőcsapat állt össze, amelyben brit és ausztrál búvárok is részt vettek. Végül 17 nap után sikerül a kiszabadításuk, a mentésben egy búvár életét vesztette.