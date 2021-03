Kultúra

Taylor Swift, a BTS és Billie Eilish is fellép a Grammy-díjak átadásán

Taylor Swift, Billie Eilish és a BTS dél-koreai fiúbanda is fellép a vasárnapi Grammy-díjátadó gálán.



A ceremónia házigazdája Trevor Noah lesz.



Swift 2016 óta először lép fel a műsorban, amelyet ezúttal a Paramount+ platform is streamingel majd. A további előadók között szerepel Harry Styles, Dua Lipa, Roddy Ricch, Mickey Guyton, valamint Megan Thee Stallion, Post Malone és Cardi B is.



Az amerikai lemezakadémia úgy szervezi a műsort, hogy az megfeleljen a koronavírus-járvány miatti követelményeknek, az előadók biztonságos távolságban lesznek egymástól, mégis egy közösségként tudnak majd fellépni - idézte a testület közleményét a The Hollywood Reporter.



A legtöbb, kilenc jelölést idén Beyoncé kapta. Ha ezek közül legalább négyet díjra tud váltani, ő lesz a Grammy történetének legtöbb díjat elnyerő női előadója. Nyolc trófeával pedig minden idők legtöbb Grammyvel díjazott előadója lenne.



Roddy Ricch a férfi előadók mezőnyében esélyes a legtöbb, hat Grammy-díjra.



A 63. Grammy-díjátadó gálát helyi idő szerint vasárnap este rendezik meg a Los Angeles-i Staples Centerben.



A díjátadót eredetileg január végére tervezték, de a pandémia miatt az eseményt el kellett halasztani.