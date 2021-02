Kultúra

Virtuális sétával is bejárható lett a Kossuth tér

Virtuális sétával is bejárható lett a Kossuth tér, az érdeklődők a Nemzet Főterével kapcsolatos ismereteiket játékos formában, kérdéssor kitöltésével is gyarapíthatják - olvasható az Országgyűlés Hivatala Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatósága által pénteken az MTI-hez eljuttatott közleményében.



Mint írják, az Országház nevezetes helyszínei mellett immáron a Kossuth Lajos tér is bejárhatóvá vált az interneten. Az online térben megtekinthető többek között az Agrárminisztérium épülete, a Kossuth-szoborcsoport, az 1956-os emlékhely, József Attila szobra, valamint a tér központi része is.



Az virtuális felületen érdekes történetek, fotók, ritkán látott filmfelvételek, valamint a nagyközönség számára kevésbé ismert információk segítik a magyar történelem egyik kulcsfontosságú helyszínének, épületeinek, emlékműveinek és parkjainak megismerését.



Az érdeklődők a múltidéző internetes sétákon nemcsak adott helyhez kötődő történelmi és politikai eseményeket kísérhetik végig, hanem betekintést nyerhetnek a hajdani idők hétköznapjaiba, felkereshetik a tér egykori kávéházait vagy a napjainkra már jóformán elfeledett dunai fürdőket is.



A virtuális programról bővebb információk a www.parlament.hu oldalon találhatók - áll az összegzésben.