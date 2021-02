Kultúra

Bosszúból szivárogtatták ki a Barátok közt befejezését?

Továbbra is rengeteg a kérdés a valaha volt legnagobb kiszivárogtatási botrány körül, ami az RTL Klubon futó Barátok közt című sorozatot érte. 2021.02.25 19:24 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Vélhetően bosszúból szivárogtatták ki a Barátok Közt befejezésének történetét - írja a Blikk. A 120 oldalas anyagot egy ismeretlen e-mail címről küldték el több médiumnak - köztük a Blikknek is - ők viszont a szerzői jogok védelme érdekében nem közölték le a történet tartalmát.



Ondruss Ilona, a sorozat producere úgy nyilatkozott, hogy véleménye szerint a stáb valamelyik tagja akar ezáltal kicsinyes bosszút állni a Barátok Közt befejezése miatt. Hozzátette: az ügyben belső vizsgálat is indult.



A barátok közt stábja mintegy ötven főből áll, viszont az adminisztrátorokkal és a gyártást segítőkkel kiegészítve mintegy százan vesznek a produkcióban. Így a vizsgálat akár hosszabb ideig is eltarthat majd.



A feltételezések szerint az tettes nem a szereplők közt lehet. Közülük ugyanis többen is elmondták a Story magazinnak, hogy 1-2 héttel előre kapják csak meg a cselekmény történetét, illetve a szövegkönyvet.



"Olyanok vagyunk, mint egy család. 22 éve dolgozunk együtt, el nem tudom képzelni, kinek állhatott ez érdekében" - mondta az egyik szereplő. Hozzátette: náluk is "érvényes a mondás, hogy nem harapunk abba a kézbe, amelyik kenyeret ad. "De úgy tűnik, valaki nem kapott kenyeret. "



Egy másik, a gyártási háttérmunkásokat jól ismerő forrás eközben arról beszélt, hogy "Sokan haragszanak az RTL Klubra, hogy megszűnik a munkájuk". "A szivárogtató olyan illető lehet, aki vastagon benne van a sorozat készítésében" - vélte.



Az elkövetőre - ha kiderül a személyazonossága - üzleti titok megsértése miatt akár 3 év börtönbüntetés is kiszabható.