Esküvői relikviákat vár a Tornyai-múzeum

2021.02.16 22:30 MTI

A házasságkötés tematikájában indított gyűjtést a Tornyai János Múzeum, a 20. századtól kezdődően napjainkig várják az ifjú párok legnagyobb napjának tárgyi emlékeit, legyen szó ruhákról, fényképekről vagy meghívókról - tájékoztatta a közgyűjtemény az MTI-t.



A Tornyai-múzeum néprajzi gyűjteménye számos érdekes és izgalmas fotót, ruhát és egyéb relikviát mutatott be az elmúlt években kiállításain és a Házasság Hete rendezvényein. A múzeum bejáratánál jelenleg is egy, a múlt század harmincas éveiből származó menyasszonyi ruha és egy évtizeddel későbbi vőlegény öltözet állítja meg eleganciájával az arra járókat. A mostani gyűjtés célja e kollekció bővítése, és azokból egy jövőbeli kiállítás létrehozása.



Az esküvői gyűjtés nem korlátozódik az archív fotókra és ruhákra, az intézmény szakemberei a házasságkötés és az azt követő lakodalom más tárgyi emlékeit is várják, így például cipőket, kiegészítőket, fátylakat, fejdíszeket, csokrokat, bokrétákat, nyakkendőket, valamint meghívókat, táviratokat és kísérőkártyákat, gyűrűpárnákat, illetve köszönőajándékokat.



A közelmúlt emlékei közé tartoznak a "nagy napról" készült videófelvételek vagy éppen a tavalyi évben megjelent "kényszerű divat", az esküvői maszk is - áll a közleményben.