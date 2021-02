Kultúra

Ariana Grande huszadik világrekordját állította fel

Grande egyebek között a legtöbb követővel rendelkező női előadó a Spotify-on és a legtöbb feliratkozóval rendelkező női zenész a YouTube-on. 2021.02.08 21:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ariana Grande amerikai énekesnő a huszadik Guinness-rekordját is felállította: ő az az előadó, akinek a legtöbb dala debütált első helyen az amerikai Billboard Hot 100-as listán.



A Guinness Rekordok könyve szerint a 27 éves énekesnőnek eddig öt dala debütált a kislemezeladásokon és rádiós lejátszásokon alapuló slágerlista élén - adta hírül a CNN hírportálja.



Grande hatodik, legújabb albuma tavaly október végén jelent meg Positions címmel. Címadó dala november 7-én debütált első helyen a Billboard Hot 100-on.



A Grammy-díjas énekesnő a Positions című szerzemény sikerén túl a Thank u, next, a 7 rings, a Justin Bieberrel közös Stuck with U és a Lady Gagával énekelt Rain on Me című dalok sikerének köszönheti újabb világrekordját.



Grande egyebek között a legtöbb követővel rendelkező női előadó a Spotify-on és a legtöbb feliratkozóval rendelkező női zenész a YouTube-on.