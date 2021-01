Kultúra

A Felpéci Tájház érdemelte ki az Év Tájháza címet

A díjazásban a legfőbb szempont az volt, hogy a Győr-Moson-Sopron megyei falu központjában álló gyűjtemény és a szőlőhegyi présház szakmailag hiteles képet tár a látogatók elé. 2021.01.26

A Sokoróaljai-dombság vidéke értékes kincseket őrzött meg kulturális hagyományaiból, épített örökségéből, ennek egyik ékes példája a műemléki védelem alatt álló, muzeális intézményi működési engedéllyel rendelkező Felpéci Tájház. A tudatosan felépített tevékenység része a gazdag programkínálat, amely a közösség aktív részvételével, önkéntesek bevonásával valósul meg - olvasható a közleményben.



Mint írják, a tájház példaértékű múzeumpedagógiai tevékenysége kiterjed a bemutatókertre is, amelynek kialakítása újszerű és egyben követendő a hagyományok továbbadása terén. A díjazás során értékelték továbbá, hogy dicséretes a térség oktatási-nevelési intézményeivel folytatott együttműködésük és a határon átívelő tevékenységük is.



A tájegység népi építészetét hűen tükröző épület szoba-konyha-kamra beosztású, háromhelyiséges, egysoros elrendezésű. A felújításkor nagy gonddal óvták meg, állították helyre a földből, sárból, valamint vályogból épült falakat, a földes padlózatot, a nádból készült héjazatot, szakértelemmel alkalmazva a hagyományos építési technikákat, összességében az eredeti körülményeket hitelesen felmutató állapotot megteremtve. A ház berendezése, az enteriőr kialakítása ugyancsak autentikus, egykori evangélikus lakóinak életmódját idézve egyszerű, puritán - emlékeztet a kommüniké.



A Felpéci Tájház nem csupán egy megfelelő módon helyreállított népi műemlék és néprajzi gyűjtemény, hanem a közösségi, hagyományőrző események kedvelt színtere is, ahol a gyerekek elsajátíthatják dédszüleik korának ismeretanyagát, ugyanakkor a felnőttek számára is biztosítottak a programok. Az épületegyüttesen jól megmutatkozik a több évtizednyi szakmai hozzáállás, ezért a tájház főépülete, mely valaha egy felpéci lakóház volt, kiváló állapotban van - áll az összegzésben.



A Felpécért Alapítvány tájházi épületegyütteshez a Kubinyi Ágoston Program segítségével hozzákapcsolták a község szőlőhegyén található hagyományos présházépületet a hozzá tartozó szőlő és gyümölcsössel. A présház sajátos tematikájú kiállítóterével, bemutatójával, a szabadtéri pedagógiai célú használat lehetőségével tovább bővíti a közösségi felhasználás lehetőségeit.



A Felpécért Alapítvány elnöke, Dombi Alajosné szeptember 4-én vehette át Az Év tájházvezetője elismerést, így egy éven belül sikerült elnyerniük a Tájházszövetség két rangos díját is - olvasható a közleményben.