Kultúra

Robert De Niro és John Boyega is szerepel a Netflix autóversenyzős filmjében

Robert De Niro és John Boyega is szerepel a Netflixnek készülő The Formula című autóversenyzős thrillerben.



A produkció a Forma 1 tehetséges fiatal versenyzőjéről szól, aki kénytelen sofőrállást vállalni, hogy megmentse a családját - számolt be róla a The Wrap filmes hírportál.



A filmet Gerard McMurray írja és rendezi. McMurray producerként is részt vesz a projekt megvalósításában Jane Rosenthal, De Niro és Berry Welsh társaságában.



A Star Wars-filmekben feltűnt Boyega legutóbb Steve McQueen Kis fejsze című antológiájában szerepelt, jelenleg pedig a They Cloned Tyrone című filmet forgatja Jamie Foxxszal.



De Niro szintén folyamatosan dolgozik. 2019 végén Martin Scorsese Az ír című filmjében láthatták a nézők, majd tavaly karácsonykor a Nagyapa hadművelet című családi vígjátéka került a mozikba, és azóta már David O. Russell (Amerikai botrány, A napos oldal) új filmjében is forgat.