Kultúra

Idén is elmarad a Glastonbury zenei fesztivál

A szervezők tavaly még abban a reményben döntöttek a rendezvény törléséről, hogy idén pótolni lehet az elmaradt fesztivált. 2021.01.21 22:30 MTI

Idén is elmarad a Glastonbury zenei fesztivál a koronavírus-járvány miatt - közölték csütörtökön a szervezők.



A világ egyik legrangosabb zenei rendezvényét, amelyet a délnyugat-angliai Glastonbury kisváros közelében rendeznek minden nyáron, tavaly is törölni kellett a járvány miatt, pedig az lett volna az 50. jubileumi fesztivál, és a 200 ezer rajongó olyan hírességeket ünnepelhetett volna, mint Sir Paul McCartney és Taylor Swift.



A szervezők tavaly még abban a reményben döntöttek a rendezvény törléséről, hogy idén hasonló sztárparádéval pótolni lehet az elmaradt fesztivált.



A fesztivál honlapján azonban csütörtökön közölték: nagy sajnálatukra azt kell bejelenteniük, hogy a Glastonbury Fesztivál idén is elmarad. "Annak ellenére, hogy eget és földet megmozgattunk, világossá vált, hogy idén egyszerűen nem tudjuk megtartani a fesztivált" - fogalmaz a közlemény.



A szervezők ugyanakkor közölték azt is, hogy aki az 50 fontos előleg befizetésével már lefoglalta az idei rendezvényre szóló jegyét és nem kéri vissza a pénzt, garantáltan belépőjegyhez jut a 2022-es Glastonbury Fesztiválra.



Hozzátették: nagyon bíznak abban, hogy jövőre "valami különleges csemegével" szolgálhatnak a rendezvény mellett hűségesen kitartó rajongóknak.



Az idei rendezvény részleteit a szervezők a csütörtökön bejelentett lemondásig nem tették közzé, de Sir Paul McCartney, a Beatles egykori basszusgitárosa és dalszerzője már a múlt hónapban közölte, hogy idei naptárában nem szerepel Glastonbury.



A BBC rádiónak karácsony előtt nyilatkozva Sir Paul - aki az idén tölti be 79. életévét - azt mondta: ha valahol százezrek zsúfolódnak össze zászlókat lobogtatva, de maszk nélkül, az szuperfertőzési góccá válik.



McCartney már a decemberi BBC-interjúban azt valószínűsítette, hogy a 2021-es Glastonbury Fesztivál is elmarad, jóllehet a szervezők még az év elején is jelezték, hogy bíznak a rendezvény megtartásában.