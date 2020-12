Gyász

Elhunyt a Columbo és a Gyilkos sorok forgatókönyvírója

Elhunyt William Link, a Columbo és a Gyilkos Sorok egyik forgatókönyvírója, több, társadalmi kérdésekkel foglalkozó film társalkotója.



A 87 éves Link pangásos szívelégtelenség következtében hunyt el Los Angelesben vasárnap - közölte felesége, Margery Nelson.



Link egyik legkiemelkedőbb munkája a Columbo című, világszerte ismertté vált filmsorozat volt.



A megtévesztően ápolatlannak ható külsejű, de briliáns elméjű rendőrnyomozó karakterét Richard Levinsonnal közösen eredetileg egy 1960-as televíziós antológia egyik epizódja számára alkotta meg.



Az alkotópáros a sorozat megírásáért Emmy-díjat kapott, a hadnagyot megszemélyesítő Peter Falkot négyszer tüntették ki a díjjal alakításáért. Link és Levinson tizenévesként találkoztak és hamarosan történeteken és rádiójátékokon kezdtek együtt dolgozni. Céljuk az volt, hogy a szórakoztató műfajon túl is alkossanak.



Az "igazságért és egyenlőségért" vívott harc volt projektjeik központi témája - mondta Link unokahúga, Amy Salko Robertson. Columbo hadnagy is mindig sikert aratott a gazdag és nagy hatalmú bűnözőkkel szemben.



Közös munkáik között szerepel az 1970-es években készült Az én édes Charlie-m című film, melyért Emmy-díjat kaptak és az 1972-es That Certain Summer, mely úttörőnek számított a homoszexuális karakterek szimpatikus ábrázolásával.



Link és Levinson volt az írója és vezető producere az Emmy-díjas The Execution of Private Slovik című 1974-es drámának a második világháborús amerikai katonáról, akit a polgárháború óta elsőként végeztek ki dezertálás miatt.



Szintén nagy sikert ért el a Gyilkos sorok című filmsorozat is, melyet Link és Levinson Peter S. Fisherrel közösen készített.



Az Angela Lansbury főszereplésével készült krimisorozat 12 évadot élt meg 1984 és 1996 között.



Levinson 1987-es halála után Link egyedül írt tovább.