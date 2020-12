Kultúra

Sophia Loren humanitárius díjat kap Capri nemzetközi filmfesztiválján

Humanitárius díjjal tünteti ki Sophia Lorent a 25. Capri Hollywoodi Nemzetközi Filmfesztivál - jelentették be a szervezők.



A The Hollywood Reporter beszámolója szerint a december 26. és január 2. között zajló filmfesztivált először rendezik meg virtuális formában a pandémia miatt.



A 86 éves Sophia Loren 11 év után szerepelt ismét egy játékfilmben. Az Előttem az élet című regény nyomán forgatott produkcióban holokauszttúlélőt alakít, aki egykor prostituált volt. Amikor az idős asszony gondjaira bíznak egy szenegáli fiút, különös kapcsolat alakul ki a két súlyos traumákat elszenvedő ember között.



Az Előttem az élet című filmet Loren egyik fia, Edoardo Ponti rendezte és világszerte a Netflix forgalmazza. Bár Olaszország a legjobb nemzetközi film Oscar-kategóriájába idén Gianfranco Rosi Notturno című dokumentumfilmjét nevezte, Loren alakítását sokan emlegetik a legjobb színésznő-kategória Oscar-esélyesei között. Emellett a film betétdala, az Io sí is jelölést kaphat a legjobb filmdalok Oscar-mezőnyében.



"Az Előttem az élet a tolerancia, a megbocsátás és a szeretet meséje, egy olyan történet, amely azokat az értékeket mutatja be, amelyek ma különösen fontossá váltak" - fogalmazott közleményében Tony Renis, a fesztivál tiszteletbeli elnöke. Mint hozzáfűzte: Edoardo Ponti filmje világszerte megérinti a közönséget, "a legendás Sophia Loren pedig ismét egy új, feledhetetlen karaktert formál meg csodálatos, díjra érdemes alakítással".



Pascal Vicedomini, a Capri Hollywoodi Nemzetközi Filmfesztivál alapítója és producere az alkalmat megragadva invitálta a nemzetközi közönséget a virtuális mustrára, amelynek nyolc napja alatt gazdag filmes programot láthatnak a nézők, s emellett online szakmai találkozókat és díjátadó ceremóniát is tartanak.