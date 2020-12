Filmajánló

Millie Bobby Brown lesz az Elektronikus államból készülő film főszereplője

Millie Bobby Brow, a népszerű Stranger Things című Netfix-sorozat sztárja lesz az Elektronikus állam című sci-firegényből készülő film főszereplője. 2020.12.20 19:10 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A svéd Simon Stalenhag Elektronikus állam című könyvéből a deadline.com hollywoodi hírportál szerint a Bosszúálló-filmeket rendező Joe és Anthony Russo készít filmet.



A kilencvenes évek végén megjelent regényben az alternatív jövőben egy elszökött tinédzser a sárga játékrobotjával indul útnak a nyugati part felé Amerikában. Az utazás során apokaliptikus világ tárul eléjük. A könyv megfilmesítési jogaiért folyó versenyt a Universal stúdió nyerte.



A Russo fivérek producerként is dolgoznak a projekten. A forgatókönyvet Christopher Markus és Stephen McFeely írja, akik korábban az Amerika kapitányon (A tél katonája, Polgárháború) és a Bosszúállókon (Végtelen háború, Végjáték) is együtt dolgoztak Russoékkal.



Hollywoodi források szerint mivel Millie Bobby Brown a Stranger Things új évadán dolgozik, amely 2021 nyarán debütál a streamingszolgáltatónál, a Russo testvérek pedig előbb megrendezik a The Gray Man című akciófilmet, az Elektronikus állam forgatása 2021 végére vagy 2022-re csúszik el.



A Russo fivérek közleménye szerint a Universal mozis forgalmazásra szánja a filmet. Mint írták, ez nagyszerű hír a filmesek és a közönség számára is, amely világszerte vágyik a mozis élményekre. "Egyúttal ez azzal is bíztat, hogy amint a vakcinák elérhetővé válnak, a mozis piac visszatér" - hangsúlyozták.